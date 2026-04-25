Manchester City bereikt FA Cup finale na spectaculaire comeback tegen Southampton

Manchester City heeft zich ten koste van Southampton geplaatst voor de finale van de FA Cup, na een spannende en ommekeerrijke wedstrijd. De ploeg van Pep Guardiola wist een 0-1 achterstand om te zetten in een 2-1 overwinning, waardoor de droom van de bekerwinst nog steeds levend is.

De wedstrijd begon met een hoog tempo en enkele vroege kansen voor beide teams. Al in de vijfde minuut raakte Tijjani Reijnders de paal namens Southampton, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Kort daarna, in de twaalfde minuut, dacht Leo Scienza de score te openen, maar ook deze goal werd vanwege een buitenspelpositie afgekeurd.

Manchester City probeerde de druk op te voeren, met Mateo Kovacic die in de twintigste minuut een aantal verdedigers passeerde en een schot loste, maar de bal ging rakelings naast het doel. Ondanks de pogingen bleef de score in de eerste helft ongewijzigd. Beide teams begonnen met Nathan Aké en Tijjani Reijnders in de basisopstelling. De tweede helft kende eenzelfde patroon, met Manchester City dat meer initiatief nam, maar moeite had om concrete kansen te creëren.

Reijnders kreeg na een uur spelen een mogelijkheid, maar zijn schot ging niet op doel. In de 72e minuut kreeg City een uitgelezen kans via Nico Gonzalez, maar zijn poging werd door de doelman gekeerd. De rebound viel voor Reijnders, die opnieuw miste. De frustratie bij de spelers van Manchester City nam toe, en er werden luid protesten geuit na een vermeende penalty die niet werd toegekend.

De VAR besloot echter niet in te grijpen. Ruim tien minuten voor het einde leek Southampton de klap te geven toen Finn Azaz met een prachtige uithaal de 0-1 voorsprong op het scorebord zette. De Ierse middenvelder scoorde daarmee een belangrijke goal, maar de voorsprong bleek van korte duur. Binnen enkele minuten wist Jeremy Doku de gelijkmaker te scoren, waardoor de spanning in het stadion enorm toenam.

Kort daarna, in de 88e minuut, draaide Manchester City de wedstrijd volledig om. Gonzalez scoorde van grote afstand een spectaculaire goal, waarmee hij de eindstand op 2-1 bepaalde. In de slotfase kreeg City nog een kans om de wedstrijd definitief te beslissen, maar de counter werd niet goed uitgespeeld. Manchester City wacht nu de winnaar van de wedstrijd tussen Chelsea en Leeds United af, die zondagmiddag zal worden gespeeld.

De finale belooft een spannende confrontatie te worden, waarin Manchester City zal proberen om de FA Cup te winnen. De overwinning op Southampton was een belangrijke stap in die richting, en toonde de veerkracht en de kwaliteiten van de ploeg van Pep Guardiola. De wedstrijd was niet alleen spannend op het veld, maar ook buiten het veld waren er incidenten.

Er zijn berichten over onacceptabel gedrag van een deel van de supporters in het uitvak, met name het gebruik van vuurwerk. Dit gedrag wordt ten scherpste afgekeurd en er wordt afstand genomen van dergelijke acties. Het is belangrijk dat supporters zich sportief en respectvol gedragen, en dat de veiligheid van anderen te allen tijde wordt gewaarborgd.

Daarnaast is er kritiek geuit op de negatieve reacties op sociale media gericht op spelers zoals Xavi Simons, die mogelijk een zware blessure heeft opgelopen. Het is onacceptabel om spelers te beledigen of te kleineren, zeker in een situatie waarin ze met een blessure kampen. De voetbalgemeenschap moet elkaar steunen en respecteren, en positief reageren op de prestaties en de inzet van de spelers





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manchester City Southampton FA Cup Finale Pep Guardiola Nico Gonzalez Jeremy Doku Finn Azaz Vuurwerk Xavi Simons

United States Latest News, United States Headlines

