Man zwaargewond na steekpartij in Best, politie zoekt verdachte

Een man is vrijdagochtend zwaargewond geraakt bij een steekpartij in de Hoofdstraat in Best. De politie is op zoek naar de verdachte en doet onderzoek naar de toedracht. Er wordt ook onderzoek gedaan bij Zalencentrum Prinsenhof.

Vrijdagochtend is er een man zwaargewond geraakt bij een steekpartij aan de Hoofdstraat in Best . Het slachtoffer, naar verluidt een bekende horeca-uitbater in het dorp, werd rond half negen neergestoken. De dader ging er na de steekpartij vandoor op een elektrische fiets . De politie is een groot onderzoek gestart en is nog steeds op zoek naar de verdachte. De winkelstraat is momenteel afgezet met lint om de plaats delict af te schermen, waardoor onderzoek in alle rust kan plaatsvinden.

De omgeving is afgesloten voor alle verkeer, wat waarschijnlijk nog enige tijd zal duren. Er zijn twee ambulances en een traumahelikopter ingezet om hulp te verlenen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor dringende medische behandeling. De ernst van de verwondingen is nog niet bekend, maar de situatie wordt als ernstig beschouwd.\De politie is direct na de melding een grootschalig onderzoek gestart. Via Burgernet is een oproep gedaan om uit te kijken naar de verdachte. De politie beschrijft de verdachte als een man van ongeveer 1 meter 80 lang, met een donkere huidskleur en een dun postuur. Hij wordt geschat tussen de 30 en 40 jaar oud te zijn en droeg een capuchon. De man vluchtte op een blauwe elektrische fiets. De politie adviseert getuigen die de man zien om direct 112 te bellen en de verdachte niet zelf te benaderen. Er wordt met man en macht gewerkt om de dader te vinden en de exacte toedracht van de steekpartij te achterhalen. De technische recherche is ter plaatse om sporen veilig te stellen en getuigen te horen. De politie heeft contact gezocht met nabestaanden van het slachtoffer om hen op de hoogte te brengen van de situatie en hen te ondersteunen.\Naast de steekpartij op de Hoofdstraat is er ook onderzoek gaande bij Zalencentrum Prinsenhof, even verderop. De horeca-uitbater was daar al vroeg in de ochtend aanwezig voor de voorbereiding van een koffietafel na een uitvaart. Volgens de politie was er vlak voor de steekpartij een incident bij Prinsenhof, vermoedelijk een poging tot inbraak. De koffietafel moet door de omstandigheden naar een andere locatie worden verplaatst. Dit wijst erop dat er mogelijk een verband is tussen de twee incidenten, of in ieder geval dat beide incidenten de aandacht van de politie vereisen. Grand Café FF, waar de horeca-uitbater mogelijk werkzaam is of een connectie mee heeft, is momenteel gesloten wegens de omstandigheden, getuige een briefje op de deur. Dit alles zorgt voor een chaotische ochtend in Best, waarbij de gemeenschap in shock verkeert en de politie alle zeilen bijzet om de situatie te onderzoeken en te beheersen





