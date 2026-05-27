Man veroordeeld voor poging tot dwang en vernieling auto ex-partner

Een 31-jarige man uit Borger is veroordeeld tot een taakstraf en een contactverbod omdat hij zijn ex-partner dreigde met het openbaar maken van seksueel beeldmateriaal en later haar auto vernielde. Het slachtoffer leed mogelijk PTSS.

Een 31-jarige man uit Borger is door de politierechter in Assen veroordeeld tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk, voor poging tot dwang en het vernielen van de auto van een vrouw met wie hij een relatie heeft gehad.

Ook moet hij duizend euro smartengeld betalen aan het slachtoffer. Volgens de rechtbank probeerde de man zijn ex-partner in augustus 2025 onder druk te zetten door te dreigen seksueel getinte beelden openbaar te maken als zij niet met hem zou praten. Daarnaast vernielde hij afgelopen oktober haar auto in Borger. De zaak draaide om een relatie die volgens beide betrokkenen totaal verschillend werd beleefd.

De verdachte verklaarde tijdens de zitting dat sprake was van een "toxische relatie" die hij wilde beëindigen. De vrouw stelde juist dat zij degene was die er een punt achter zette. De rechtbank hoorde dat de twee elkaar al in 2022 leerden kennen in een café in Borger. De aangeefster was nog minderjarig en de relatie was volgens de verdachte daarom in het begin geheim.

Tijdens die relatie werden ook seksvideo's gemaakt. Volgens de verdachte gebeurde dat met wederzijdse instemming en "voor de spanning". De problemen escaleerden in de zomer van 2025. Na een festivalbezoek aan Boerenrock bij Drouwen stuurde de man op 30 augustus berichten aan de vrouw waarin hij eiste dat zij langs zou komen om te praten.

In een van de berichten schreef hij: "Nog een kleine vijf uurtjes om het uit te praten, zo niet weet je het en het is geen bluf.

" Later volgde een tweede bericht waarin hij aankondigde dat "alles stukje voor stukje online" zou komen als zij niet zou verschijnen. Volgens het Openbaar Ministerie doelde de verdachte daarbij op seksueel beeldmateriaal dat tijdens hun relatie was gemaakt. Vrienden van de vrouw zeiden daadwerkelijk een dergelijk filmpje te hebben ontvangen. De verdachte ontkende dat hij seksvideo's had verspreid en stelde dat slechts delen van gesprekken tussen hem en de aangeefster waren doorgestuurd.

"Ik wilde hen de andere kant laten zien", zei hij hierover tegen de rechter. De rechtbank ging daar niet in mee en vindt het aannemelijk dat de dreiging weldegelijk betrekking had op seksfilmpjes. De verdachte is uiteindelijk niet veroordeeld voor het daadwerkelijk sturen daarvan. Omdat de vrouw niet op de eisen inging, bleef het juridisch bij een poging tot dwang.

Daarnaast bekende de man dat hij op 26 oktober 2025 de auto van de vrouw had vernield. De vrouw ontdekte krassen op haar voertuig en een kapotte autoruit. Volgens de verdachte handelde hij uit boosheid omdat hij zich door haar bedrogen voelde. De vrouw verklaarde dat de gebeurtenissen grote impact op haar hebben gehad.

Volgens haar advocaat is sprake van geestelijk letsel en bestaat het vermoeden van PTSS, vastgesteld door de GGZ. De officier van justitie sprak van "angst en onveiligheid" bij het slachtoffer en eiste een taakstraf van 150 uur en een contactverbod van drie jaar. De rechtbank legde uiteindelijk een taakstraf die milder uitpakt. Het geëiste contactverbod van drie jaar werd wel door de rechter opgelegd.

De verdachte werd nog stevig toegesproken tijdens de zitting.

"Dit zijn hele vervelende feiten. U stuurt zo'n jong meisje dergelijke berichten, dat heeft impact op haar.

" De veroordeling wegens poging tot dwang en vernieling benadrukt de ernst van het misbruik van vertrouwen en het intimideren van een ex-partner. Het contactverbod is bedoeld om de vrouw bescherming te bieden tegen verdere verstoring. De zaak maakt duidelijk datdigitale dreigingen en ongewenst verspreiden van intieme beeldmateriaal strafrechtelijke gevolgen kunnen hebben, zelfs als de daadwerkelijke verspreiding niet kan worden bewezen.

De impact op het slachtoffer, met het vermoeden van PTSS, toont aan dat zulke gedragingen ernstige gevolgen kunnen hebben voor het mentale welzijn. De milder uitgevallen taakstraf ten opzichte van het eis van het Openbaar Ministerie suggereert dat de rechter rekening heeft gehouden met de bekentenis van de vernieling en mogelijk andere verzachtende omstandigheden, hoewel de dreiging als ernstig werd beoordeeld. Het vonnis is een signaal datGGZ vastgestelde letsel en intimidatie serieus worden genomen.

Met de verhuizing in zicht staat DIEP nog een keer stil bij de verhalen van villa De LindenhofVertraging op N34 door kettingbotsin





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Poging Tot Dwang Vernieling Auto Seksvideo's Contactverbod PTSS

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Willem II-spelers gehuldigd op Heuvel in TilburgWillem II-spelers worden gehuldigd op het plein van de Heuvel in Tilburg. Burgemeester Fleur Gräper overhandigt een speciaal schild aan de spelers van Willem II. De spelers van Willem II komen het podium op. Stuk voor stuk worden ze door presentator Frank Evenblij het podium op gehaald. Het plein vult zich inmiddels helemaal met rode rook van de fakkels. Het is flink heet tijdens de huldiging van Willem II op het plein. Sommige fans laten het bier links liggen en stappen over op het water.

Read more »

'PSV leek me de perfecte vervolgstap, met het oog op het WK een goed moment'Sven Mijnans vraagt zich af en toe af hoe het was gelopen als hij vorig jaar wél de transfer had gemaakt naar PSV. Dat vertelt de middenvelder van AZ in een interview met Voetbal International . De Alkmaarders wilden destijds niet meewerken aan een stap van de sterkhouder.

Read more »

NH-weerman Jan Visser voorspelt warme dag met mogelijk recordtemperatuurNH-weerman Jan Visser voorspelt dat vandaag de temperatuur tot zo'n 30 graden stijgt en er volop zon is. Op sommige plekken in de provincie is het al 24 graden. Vanmiddag stijgt dat verder naar de 30 graden, wat betekent dat het tropisch warm wordt. Later vandaag gaat de wind draaien van het oosten naar het noorden en daardoor gaat de temperatuur wat omlaag. Vanavond en vannacht trekt er ook wat bewolking de provincie over, waarbij er vannacht misschien een enkel buitje kan vallen. Het is goed mogelijk dat vandaag de warmste 26 mei sinds de start van de metingen wordt. Het huidige record in De Bilt ligt op 29,1 graden in 2005. VolgensMorgen blijft het droog. Dan wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. De temperatuur ligt aanzienlijk lager dan vandaag: op Texel wordt het zo'n 17 graden, in het zuiden van de provincie maximaal 22 graden. Aan de kust en IJsselmeer kan het nog flink waaien.De dagen daarna loopt de temperatuur weer op. Op donderdag en vrijdag is het droog en is de zon volop aanwezig, met vrijdag kans op 25 graden. In het weekend blijft het warm, maar is er ook meer kans op bewolking met een enkele bui. Na het weekend gaan de temperaturen wat omlaag en is het weer wat wisselvalliger.

Read more »

Het wordt tropisch warm in Gelderland: het weer gaat een record brekenHet weer gaat vandaag volgens weerman Berend van Straaten van Weerplaza een record breken. Het wordt tropisch warm met lokaal 32 graden op de thermometer.

Read more »