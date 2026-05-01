Man verdacht van voorbereiding aanslag op prinsessen Amalia en Alexia; eerste zitting maandag

Justitie onderzoekt een 33-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op prinsessen Amalia en Alexia. De eerste zitting in zijn rechtszaak vindt plaats op maandag bij de rechtbank in Den Haag. De verdachte zou in het bezit zijn geweest van bijlen met bedreigende teksten en een handgeschreven brief met de namen van de prinsessen. Het motief en de ernst van het plan zijn nog onduidelijk. Prinses Amalia heeft eerder met bedreigingen te maken gehad, wat haar leven sterk beïnvloed heeft.

Justitie onderzoekt een 33-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op prinsessen Amalia en Alexia, die plaatsvond in februari van dit jaar.

De eerste zitting in zijn rechtszaak vindt plaats op komende maandag bij de rechtbank in Den Haag. Volgens de aanklacht zou de verdachte in het bezit zijn geweest van twee bijlen, waarin de woorden 'Alexia', 'Mossad' en 'Sieg Heil' waren gekerfd. Daarnaast zou hij een handgeschreven brief hebben gehad met daarop de namen 'Amalia', 'Alexia' en het woord 'Bloedbad'.

Het is nog niet duidelijk hoe ver het plan voor een aanslag was uitgewerkt en wat het motief van de verdachte was. Mogelijk komt daar tijdens de zitting meer over naar voren. Prinses Amalia heeft in het verleden al vaker met bedreigingen te maken gehad. In 2022 kon ze bijvoorbeeld niet op kamers gaan wonen in Amsterdam vanwege veiligheidsrisico’s.

Tijdens een bezoek aan Sint-Maarten in 2023 vertelde ze dat ze het erg moeilijk had en het normale leven miste. Later werd bekend dat ze vanwege de dreiging ruim een jaar in Madrid heeft gewoond en gestudeerd, waar ze meer bewegingsvrijheid had. Volgens bronnen kon Amalia door strenge veiligheidsmaatregelen weer terugkeren naar Nederland om daar te studeren, maar welke maatregelen precies zijn genomen, is niet bekend.

In 2023 sprak Amalia openlijk over de impact van de bedreigingen: ze zei dat ze het erg moeilijk had en dat het haar normale leven beïnvloedde. De zaak tegen de verdachte wordt met grote aandacht gevolgd, gezien de ernst van de beschuldigingen en de betrokkenheid van de prinsessen. De rechtbank zal komende maandag meer details vrijgeven over de zaak, waaronder mogelijk het motief van de verdachte en de ernst van zijn plannen.

De veiligheid van de prinsessen blijft een prioriteit, en er zijn waarschijnlijk extra maatregelen genomen om hun bescherming te waarborgen. De zaak werpt ook vragen op over de veiligheid van leden van het koninklijk huis en de manier waarop bedreigingen worden aangepakt. Het is een gevoelig onderwerp, vooral omdat Amalia en Alexia nog jong zijn en hun leven al zwaar wordt beïnvloed door dergelijke incidenten.

De uitkomst van de rechtszaak zal ongetwijfeld een grote impact hebben op de openbaarheid en veiligheid van de prinsessen in de toekomst





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aanslag Prinsessen Justitie Veiligheid Rechtbank

United States Latest News, United States Headlines

