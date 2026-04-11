Man uit Fijnaart opgepakt in Roosendaal na wilde achtervolging en poging tot aanrijding agenten

Een 36-jarige man uit Fijnaart is in Roosendaal aangehouden na een wilde achtervolging waarbij hij meerdere agenten probeerde aan te rijden. De man negeerde stoptekens, reed door rood en scheurde over een fietspad.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een 36-jarige man uit Fijnaart aangehouden in Roosendaal na een reeks gevaarlijke overtredingen en poging tot aanrijding van meerdere politieagenten. De politie kwam de automobilist op het spoor toen hij met hoge snelheid door Roosendaal reed. Agenten gaven de man een stopteken, maar hij negeerde dit volledig en reed zelfs rakelings langs een van de agenten. De agent kon ternauwernood op tijd wegspringen om een aanrijding te voorkomen.

Dit incident zette een achtervolging in gang waarbij de man zich onverantwoordelijk gedroeg en de veiligheid van andere weggebruikers ernstig in gevaar bracht. De man negeerde herhaaldelijk stoptekens, reed door rood licht, nam de verkeerde richting op en scheurde over een fietspad. Tijdens de achtervolging probeerde de man vier andere agenten aan te rijden die probeerden hem te stoppen. Zij konden een aanrijding alleen voorkomen door weg te springen of zich in een dienstvoertuig te begeven, dat vervolgens door de verdachte werd aangereden. De gevaarlijke rit eindigde uiteindelijk toen de man met zijn auto in een greppel langs de oprit naar de A58 belandde. Nadat hij de auto had verlaten, probeerde hij te voet te vluchten. De politieagenten zagen zich genoodzaakt om een stroomstootwapen te gebruiken om de man te arresteren en onder controle te krijgen. De ernst van de situatie blijkt uit het feit dat vijf agenten aangifte hebben gedaan van poging tot doodslag, wat de zwaarte van de strafmaat aanzienlijk kan beïnvloeden.\De achtervolging begon nadat de politie de man op hoge snelheid door Roosendaal zag rijden. Het was direct duidelijk dat de bestuurder zich niets aantrok van de verkeersregels en de veiligheid van anderen. Na het negeren van het stopteken van de eerste agent werd direct een achtervolging ingezet. Tijdens deze achtervolging negeerde de man niet alleen stoptekens maar reed ook door rood licht op kruispunten, wat een potentieel zeer gevaarlijke situatie creëerde voor andere weggebruikers. De man reed tevens tegen het verkeer in, wat de kans op frontale botsingen aanzienlijk vergrootte. Bovendien zette hij zijn roekeloze gedrag voort door over een fietspad te rijden, waar kwetsbare weggebruikers zoals fietsers en voetgangers aanwezig waren. De acties van de verdachte toonden een totaal gebrek aan respect voor de verkeersregels en de veiligheid van anderen, en getuigden van een opzettelijke poging om de agenten ernstig letsel toe te brengen of zelfs te doden. De agenten die betrokken waren bij het incident waren dan ook genoodzaakt om diverse risicovolle manouvres uit te voeren om hun eigen veiligheid te waarborgen en te voorkomen dat ze door de verdachte werden geraakt.\Na de arrestatie van de man uit Fijnaart is een onderzoek ingesteld naar de toedracht van de gebeurtenissen. De politie zal onder meer de toedracht van de gebeurtenissen, de redenen voor het roekeloze gedrag van de verdachte en eventuele invloeden van alcohol of drugs onderzoeken. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden en eventuele beelden van het incident te delen, zodat de volledige toedracht kan worden gereconstrueerd. De aangifte van poging tot doodslag door de vijf agenten benadrukt de ernst van de situatie en de potentiële gevolgen van het gedrag van de verdachte. De rechter zal de zaak beoordelen en rekening houden met alle bewijzen en getuigenverklaringen, waarna een passende straf zal worden opgelegd. De verdachte zal zich moeten verantwoorden voor zijn daden, die niet alleen de veiligheid van politieagenten maar ook die van andere weggebruikers ernstig in gevaar hebben gebracht. De politie benadrukt het belang van een veilige en respectvolle omgang in het verkeer en zal blijven optreden tegen verkeersovertredingen die de veiligheid in gevaar brengen





Vijf agenten bijna aangereden, politie houdt man aan na ware dollemansritEen 36-jarige automobilist uit Fijnaart is vrijdagnacht opgepakt na een politieachtervolging. Volgens de politie probeerde de man meerdere agenten aan te rijden in Roosendaal.

