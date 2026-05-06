Man uit Drunen gearresteerd voor illegale dump van badkamer in natuurgebied Moerenburg

Een 40-jarige man is opgepakt nadat hij een volledige badkamer in het natuurgebied Moerenburg bij Tilburg dumpte. Hij moet rekenen op een hoge boete en de volledige opruimkosten.

In het Brabantse landschap is onlangs een schokkende ontdekking gedaan die leidde tot een intensief politieonderzoek. Een 40-jarige man uit Drunen is door de autoriteiten opgespoord nadat hij een complete badkamer had gedumpt in het natuurgebied Moerenburg , vlakbij Tilburg .

De omvang van de dump was zo groot dat het voorbijgangers op de nabijgelegen snelweg A65 direct in het oog sprong. Langs het Buunderpad lag een chaos van bouwafval verspreid, wat leidde tot talloze meldingen bij de politie door geschokte automobilisten die niet konden geloven dat iemand zo'n hoeveelheid puin in een beschermd natuurgebied zou achterlaten. De politie was resoluut in hun reactie en gaf aan dat de dader in ieder geval fors zal moeten betalen voor deze actie.

De inventaris van de gedumpte badkamer was werkelijk verbijsterend voor degenen die het ter plekke zagen. Er lagen niet alleen gebroken tegels en isolatiematerialen, maar ook complete rolgordijnen, spotjes en diverse kozijnen. Zelfs een wastafel en een toilet waren achteloos in de natuur neergezet, alsof het gebied een gratis vuilstortplaats was.

Tussen het grove bouwafval werden er ook kleinere sporen aangetroffen, zoals sigarettenpeuken en koffiebekers, wat suggereerde dat de dader enige tijd ter plaatse was gebleven om de spullen te lossen. Deze actie veroorzaakt niet alleen visuele vervuiling, maar brengt ook aanzienlijke risico's met zich mee voor de lokale flora en fauna, aangezien bouwmaterialen schadelijke stoffen kunnen lekken in de bodem. Sinds 2024 staat het beheer van natuurgebied Moerenburg onder de verantwoordelijkheid van Van Helvoirt Groenprojecten.

Directeur Mart Hoppenbrouwers, die zelf in de directe omgeving van het gebied woont, uit zijn diepe zorgen over de toenemende hoeveelheid illegale dumpingen. Volgens Hoppenbrouwers is het een hardnekkig probleem dat steeds vaker voorkomt in de regio. Hij noemt schokkende voorbeelden van eerder aangetroffen zaken, zoals gedumpte matrassen, gevaarlijk asbest, volledige afvalcontainers en zelfs lachgasflessen. Daarnaast kampt het gebied met mensen die illegaal in tenten overnachten en bij hun vertrek een enorme puinhoop achterlaten.

Hoewel hij in zijn loopbaan veel heeft gezien, was de dump van een complete, in gruzelementen geslagen badkamer een absolute primeur in termen van brutaal vandalisme. De milieupolitie heeft in nauwe samenwerking met lokale handhavers van de Brabantse natuurgebieden een grondig onderzoek ingesteld om de dader te achterhalen. Het onderzoek was intensief en vereiste een flinke dosis speurwerk.

Door middel van diverse aanwijzingen en het doorkruisen van lokale netwerken kwamen de rechercheurs uiteindelijk uit bij een specifieke woning in de regio waar onlangs een badkamerrenovatie had plaatsgevonden. De bewoner van deze woning bleek echter geen kwaad in de zin te hebben gehad. Hij verklaarde tegen de politie dat hij te goeder trouw was en dat hij een partij had ingehuurd die claimde een 'erkend' afvalverwerkingsbedrijf te zijn. Deze claim bleek echter een bewuste misleiding door de uitvoerder.

Het erkende bedrijf waarover gesproken werd, was in werkelijkheid de 40-jarige man uit Drunen. In plaats van het afval naar een legale stortplaats te brengen, zoals hij had afgesproken en waarvoor hij waarschijnlijk betaald had gekregen, koos hij voor de makkelijkste en goedkoopste weg door het in het natuurgebied Moerenburg te dumpen. De politie heeft onomwonden laten weten dat dit gedrag absoluut niet getolereerd wordt en dat de verdachte zwaar zal worden aangepakt.

De man kan nu rekenen op een forse boete en is bovendien verantwoordelijk voor de volledige kosten van het opruimen van de rotzooi. Dit dient als een duidelijke waarschuwing voor anderen: het illegaal dumpen van afval in de natuur wordt streng aangepakt en de daders worden uiteindelijk gevonden





