Man uit Drunen beboet na dumping complete badkamer in natuurgebied Moerenburg

Een 40-jarige man uit Drunen is gepakt voor het illegaal dumpen van een volledige badkamerinrichting in het natuurgebied Moerenburg langs de A65. Hij krijgt een boete en moet de opruimkosten betalen.

In het hart van de regio tussen Berkel-Enschot en Tilburg, langs de drukke A65, voltrok zich afgelopen maandag een incident dat zowel verbazing als verontwaardiging opwekte bij voorbijgangers en lokale autoriteiten.

In het natuurgebied Moerenburg, een gebied dat bekend staat om zijn natuurlijke schoonheid en ecologische waarde, werd een onvoorstelbare hoeveelheid afval aangetroffen. Het ging niet om een enkele zak vuilnis of een verloren voorwerp, maar om de complete inhoud van een badkamer. Bezoekers van het gebied en medewerkers van het beheer werden geconfronteerd met een surrealistisch beeld: tegels, rolgordijnen, isolatiematerialen en diverse spotjes lagen verspreid over het terrein in grote en kleine hoopjes.

De schaal van de dumping was zo enorm dat het leek alsof een hele badkamer simpelweg was verplaatst naar de vrije natuur. Naast de bouwmaterialen werden er ook een wastafel, een toilet en verschillende kozijnen aangetroffen, wat de impact op de directe omgeving vergrootte.

Het meest schokkende was misschien wel de nonchalance waarmee de dader te werk was gegaan; tussen het zware bouwafval lagen ook alledaagse items zoals sigarettenpeuken en koffiebekers, wat suggereerde dat de dumper op zijn gemak had genomen om de spullen achter te laten. De politie startte onmiddellijk een intensief onderzoek om de verantwoordelijke voor deze milieucriminaliteit op te sporen. Het dumpen van dergelijke hoeveelheden afval in een beschermd natuurgebied is een ernstig vergrijp dat niet onbestraft kan blijven.

Door middel van een nauwgezet tactisch onderzoek en het analyseren van beschikbare gegevens, kwamen de rechercheurs uiteindelijk bij een specifiek huurcontract terecht. Dit spoor leidde hen naar een woning waar onlangs een uitgebreide renovatie van de badkamer had plaatsgevonden. Bij het horen van de bewoner van deze woning kwam een pijnlijk detail aan het licht: de bewoner was in de veronderstelling dat het afval op een legale en milieuvriendelijke manier was afgevoerd.

Hij had namelijk een beroep gedaan op een partij die zich presenteerde als een erkend afvalverwerkingsbedrijf. De bewoner dacht dat hij alles volgens de regels had geregeld, maar in werkelijkheid was hij het slachtoffer geworden van een oplichter. De persoon die het bedrijf leidde bleek een 40-jarige man uit Drunen te zijn, die geen enkele officiële erkenning bezat en de afvalstroom simpelweg naar de goedkoopste en makkelijkste plek had verplaatst: de natuur.

De gevolgen voor de man uit Drunen zijn nu onvermijdelijk. De politie heeft via sociale media, specifiek op platform X, laten weten dat de dader in ieder geval zal betalen voor zijn daden. Naast een aanzienlijke boete voor het illegaal dumpen van afval, kan de man een forse rekening verwachten voor de saneringskosten.

Het opruimen van zware objecten zoals toiletten en wastafels uit een kwetsbaar natuurgebied vereist namelijk gespecialiseerde mankracht en materieel om verdere schade aan de bodem en vegetatie te voorkomen. Mart Hoppenbrouwers, de directeur van Van Helvoirt Groenprojecten en tevens een bewoner van het gebied, uitte zijn diepe teleurstelling over het incident. Sinds 2024 is zijn organisatie verantwoordelijk voor het beheer van Moerenburg, en hij ziet zich helaas wekelijks geconfronteerd met meldingen van illegale dumpingen.

Toch gaf hij aan dat hij in al zijn tijd in het gebied nog nooit een dumping van deze omvang had gezien. De frustratie is groot, omdat dergelijke acties niet alleen het landschap ontsieren, maar ook een direct gevaar vormen voor de lokale fauna en flora. Dit incident dient als een waarschuwing voor anderen: het illegaal lozen van afval wordt streng aangepakt en de kosten voor herstel worden volledig verhaald op de veroorzaker





