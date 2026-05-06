Man uit Drunen beboet na dumping complete badkamer in natuurgebied Moerenburg

Een 40-jarige man uit Drunen is door de politie opgespoord nadat hij een volledige badkamer illegaal dumpte in het natuurgebied Moerenburg. Hij krijgt een boete en betaalt de opruimkosten.

Het natuurgebied Moerenburg, gelegen nabij Berkel-Enschot en Tilburg, werd afgelopen maandag het toneel van een bizarre en schokkende ontdekking die de lokale gemeenschap en natuurbeschermers verbijsterde.

Langs de A65 werd namelijk een complete badkamer gedumpt, waarbij het leek alsof iemand simpelweg een hele kamer had ontmanteld en de resten in de vrije natuur had achtergelaten. Het beeld was surrealistisch: tussen het groene landschap lagen grote en kleine hopen bouwafval verspreid. De inventaris van de gedumpte badkamer was uitgebreid en bestond onder andere uit tegels, diverse rolgordijnen, isolatiematerialen en talloze spotjes.

Om de situatie nog absurder te maken, waren er ook een volledige wastafel, een toilet en enkele kozijnen simpelweg op de grond geworpen. Naast het grove bouwafval werden er ook persoonlijke resten gevonden, zoals gebruikte koffiebekers en sigarettenpeuken, wat wees op een bewuste en tijdrovende actie van de dader. De politie reageerde direct op de melding en startte een grondig onderzoek om de verantwoordelijke voor deze milieucriminaliteit op te sporen. Het onderzoek leidde via een onverwachte route naar de dader.

Door het analyseren van diverse aanwijzingen en het controleren van huurcontracten in de regio, kwamen de rechercheurs uit bij een specifieke woning waar onlangs een badkamer was verbouwd. Bij het horen van de bewoner van deze woning bleek dat deze in de veronderstelling was dat het afval op een legale en milieuvriendelijke manier was afgevoerd. De bewoner had namelijk een bedrijf ingehuurd dat claimde een 'erkend' afvalverwerkingsbedrijf te zijn. De realiteit bleek echter anders te zijn.

De persoon achter dit zogenaamde bedrijf was een 40-jarige man uit Drunen, die het afval niet naar een depot had gebracht, maar simpelweg had gedumpt in het kwetsbare natuurgebied Moerenburg om kosten te besparen. De gevolgen voor de man uit Drunen zijn nu hard aangekomen. De politie heeft laten weten dat hij een aanzienlijke boete krijgt voor het illegaal dumpen van afvalstoffen in een beschermd gebied. Daarnaast zal hij geconfronteerd worden met een hoge rekening voor de saneringskosten.

Het opruimen van zwaar bouwafval, inclusief sanitair en isolatiematerialen, uit een natuurgebied is een kostbare en arbeidsintensieve operatie. De politie benadrukt dat dergelijke acties niet getolereerd worden, zeker niet wanneer er sprake is van misleiding van een klant onder het mom van een erkend bedrijf. De bewoner van de verbouwde woning is in dit scenario het slachtoffer van een malafide ondernemer die de wet en de natuur negeerde voor eigen gewin.

Dit incident is helaas geen incidenteel geval in het gebied. Sinds 2024 wordt het natuurgebied Moerenburg beheerd door Van Helvoirt Groenprojecten. De directeur van deze organisatie, Mart Hoppenbrouwers, die zelf ook in de directe omgeving woont, spreekt zijn grote frustratie uit over de toenemende hoeveelheid illegale dumpingen. Volgens Hoppenbrouwers krijgt hij vrijwel wekelijks meldingen binnen van afval dat in het gebied wordt achtergelaten.

Hoewel hij in de loop der jaren veel heeft gezien, gaf hij maandag aan dat hij nog nooit zoiets extreems als een complete badkamer had waargenomen. De voortdurende vervuiling vormt een bedreiging voor de lokale flora en fauna en tast de schoonheid van het landschap aan. De hoop is dat de strenge aanpak van deze man uit Drunen een preventieve werking heeft op anderen die overwegen het natuurgebied als gratis vuilstortplaats te gebruiken





