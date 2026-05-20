Man steekt twee passagiers met injectienaald in trein naar Groningen

De man stapte in Zwolle in de trein en ging recht tegenover een van de latere slachtoffers zitten. Plotseling sloeg de sfeer om. 'Ineens stond hij op en riep hij: 'Jij was het, jij was het!'', vertelde het slachtoffer later aan de politie. Daarna begon de verdachte direct op hem in te slaan. Terwijl hij zijn armen voor zijn gezicht hield om zich te beschermen, zag hij iets glinsteren. 'Ik zag een afgebroken naald in mijn hand.' Vrijwel direct daarna richtte de man zich op een tweede passagier. De verdachte vluchtte het station af, maar werd later door agenten aangetroffen in een sloot. In zijn achterzak vonden agenten meerdere injectiespuiten. Tegenwoordig doet de man nog geen contact meer met justitie en de advocaat.

Een rustige treinrit van Zwolle naar Groningen veranderde vorig jaar in een angstaanjagend tafereel toen een 37-jarige man uit Houten plotseling twee medepassagiers aanviel met een injectienaald.

De intercity kwam na een noodremactie tot stilstand in Meppel, terwijl reizigers in paniek alarm sloegen. Volgens justitie verkeerde de verdachte vermoedelijk in een psychose. Toch bleef tijdens de rechtszaak in Assen veel onduidelijk, mede omdat de man zelf niet verscheen. Zijn slachtoffers deden dat wel





