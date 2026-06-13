Man levert boek 45 jaar te laat in bij bibliotheek Schijndel

Een inwoner van Schijndel heeft een studieboek dat hij al sinds 1981 had uitgeleend eindelijk teruggebracht naar de bibliotheek. Het boek, oorspronkelijk uit de jaren zeventig, bevatte nog het originele stempelkaartje. De bibliothecaris was onder de indruk van deze bijzondere terugkeer en overweegt het boek te bewaren vanwege zijn historische waarde. De aanhoudingsboete is al lang verjaard.

Medewerkers van de bibliotheek in Schijndel gingen deze week even terug in de tijd. Een man kwam een boek inleveren dat hij niet tien, niet twintig, maar meer dan veertig jaar geleden had geleend.

Toen bibliothecaris Ilona van den Bergen het boek aannam, moest ze even twee keer kijken. In het boek zat nog altijd het originele stempelkaartje uit de jaren tachtig.

"Ik vind het heel bijzonder", vertelt ze. "Het is een studieboek uit de jaren 70 dat ging over planten en het ontleden ervan. De man zei dat het boek altijd was blijven liggen en het exemplaar eindelijk kwam terugbrengen naar de rechtmatige eigenaar.

" De man leende het boek in 1981. "Hij had hem nodig voor biologie op school en het dus nooit meer teruggebracht. Tijdens het opruimen voor zijn verhuizing dook het boek weer op. Hij zei trots: ik vind het ook zoiets om het weg te gooien dus ik kom het alsnog terugbrengen.

" Normaal gesproken worden boeken die zijn verouderd of niet meer uitgeleend worden na enkele jaren uit de collectie gehaald. "Dit boek zouden we eigenlijk ook niet bewaren, maar ik vond het wel erg zonde om dit pareltje meteen weg te doen", zegt Van den Bergen. Of het boek uiteindelijk een speciaal plekje krijgt of tóch weggegooid wordt, is nog niet besproken.

Hoewel de man het boek 45 jaar te laat inleverde, hoeft hij niet te vrezen dat hij nog een torenhoge boete krijgt.

"Na een paar herinneringen krijg je een boete of moet je de aanschafprijs van het boek betalen. Maar na vijf jaar is het boek verjaard en dan vervalt de boete. Dat gebeurt wel vaker, boeken worden vergeten of op vakantie achtergelaten.

" Ilona had een leuk gesprek met de man, alleen vergat ze tot haar spijt zijn naam te vragen. "Dit maak je niet vaak mee. We zouden hem graag nog eens willen spreken, dus we proberen er nog achter te komen wie het is. Waarschijnlijk vond hij het zelf ook bijzonder dat hij het boek nog heeft teruggevonden.





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