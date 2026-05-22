Man krijgt 5 maanden cel voor vuurwerk naar agenten gooien

Een man moet 5 maanden de cel in voor vuurwerk naar agenten gooien tijdens een anti-azc-protest in IJsselstein. Een andere verdachte werd vrijgesproken.

Er wordt eind april al een paar dagen gedemonstreerd in IJsselstein vanwege de komst van een noodopvang voor zo'n 150 vluchtelingen op een veld van voetbalclub IJFC. Bij die demonstraties moet de brandweer meerdere keren in actie komen na brandstichting. Ook wordt er veel vuurwerk afgestoken. In de nacht van 2 op 3 mei loopt het pas echt uit de hand.

Een groep relschoppers bekogelt de politie met zwaar vuurwerk. Ook beschadigt de groep de buitenkant van het stadhuis en het theater uit onvrede over de aangekondigde noodopvang voor asielzoekers. De 20-jarige R.H. en de 40-jarige A. Van D. zijn bij de rellen aanwezig. H. is jarig op de dag van het protest.

‘Ik was gewoon wat biertjes aan het drinken in de stad. Van het een kwam het ander. Ik zag wat vuurwerk liggen, dat heb ik aangestoken en naar de politie geschoten’, verklaart hij droog. Van D. zegt, onderuitgezakt in zijn stoel, tattoos in nek en hals, het ‘niet eens te zijn met de beschuldigingen’.

‘Ik had een Romeinse kaars bij me, maar niet met de intentie om die naar de politie te schieten, maar gewoon in de lucht. ’ Op de vraag van de rechter waarom Van D. zijn 12-jarige zoon meeneemt naar een demonstratie waar vuurwerk wordt afgestoken, antwoordt hij: ‘Moet ik hem alleen thuislaten dan? ’ Op camerabeelden die getoond worden is te zien dat de twee mannen ‘s nachts bij het stadhuis staan.

En dat Van D. een Romeinse kaars plaatst bij een boom. De vraag is of hij contact heeft met H. die de kaars afsteekt. Op de beelden is wel te zien dat H. met iemand spreekt die een capuchon op heeft. Op andere beelden is te zien dat H. Het zware stuk vuurwerk, dat beschreven wordt als een ‘op hol geslagen machinegeweer’, inderdaad afsteekt en vervolgens richting een groep agenten loopt.

‘Waarom doet u dat? ’, vraagt de rechter? H: ‘Ik dacht gewoon niet na. Dit is niet goed te praten.

Het is gewoon een domme actie. Ik heb er zeker spijt van. ’ Een agent verklaart dat hij gehoorschade oploopt door het vuurwerk. Andere agenten lopen lichte verwondingen op, zoals een brandplek aan het hoofd.

‘Begrijpt u dat het ook heel anders had kunnen aflopen? ’, vraagt de rechter. De officier van justitie rekent het H. zwaar aan dat hij de agenten probeerde zwaar te mishandelen.

‘Het vuurwerk is gebruikt als een wapen. ’ De rol van Van D. Is volgens de officier groter dan hij verklaart. Zo zijn er verklaringen van andere getuigen die zeggen dat hij de boel aan het ‘opnaaien’ was. En hij had contact met H. over het vuurwerk, tonen de camerabeelden aan, meent de officier.

‘Dit was geen demonstratie, dit waren gewoon rellen. ’ De officier van justitie eist een straf van 10 maanden gevangenisstraf tegen beide verdachten, waarvan 4 maanden voorwaardelijk voor de jongste verdachte. Ook moeten ze wat de officier betreft een schadevergoeding betalen aan de politieagenten die lichamelijk en geestelijk getroffen zijn. Uiteindelijk komt de rechter tot een lagere straf.

H. krijgt vijf maanden gevangenisstraf waarvan twee voorwaardelijk. Volgens de rechter kan wel worden bewezen dat H. de agenten zwaar wilde mishandelen, maar niet dat zij in levensgevaar waren. Van D. krijgt vrijspraak. Hij was weliswaar degene die het vuurwerk had meegenomen, maar er is niet genoeg bewijs dat hij dat ook wilde gebruiken om agenten te verwonden





