Man in Roosendaal had maandenlang geen contact en leefde in huis met samoeraizwaard

Een man in Roosendaal heeft de politie afgelopen week behoorlijk laten schrikken. Agenten gingen samen met een deurwaarder het huis binnen voor een geplande huisontruiming, toen ze oog in oog stonden met een man die een samoeraizwaard in zijn handen had. De bewoner had al maandenlang geen contact met de verhuurder en leefde in het huis zonder buiten te komen.

Een man in Roosendaal heeft de politie afgelopen week behoorlijk laten schrikken. Agenten gingen samen met een deurwaarder het huis binnen voor een geplande huisontruiming, toen ze plots oog in oog stonden met een man die een samoeraizwaard in zijn handen had.

De verhuurder van het huis kreeg al lange tijd geen contact met de bewoner. Zowel via telefoon, post en aan de deur bleef het stil. Buren gaven aan dat ze de bewoner al maandenlang niet hadden gezien en zelfs familieleden die werden ingeschakeld kregen geen contact. Toen agenten het huis afgelopen week binnen wisten te komen om met de ontruiming te beginnen, leek er in eerste instantie niemand binnen te zijn.

Tot ze in één van de kamers een man zagen. Hij zat in het donker en had een samoeraizwaard in handen. Hij dreigde hier niet mee en legde het zwaard neer nadat de politie hem dat vroeg. Volgens de politie leefde de man al maanden in het huis zonder buiten te komen.

Hij had met niemand contact en at alleen lang houdbaar eten. Omdat agenten zich zorgen maakten over zijn mentale toestand, werd de GGZ ingeschakeld. De geplande ontruiming ging uiteindelijk niet door





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Roosendaal Huisontruiming Samoeraizwaard Mentaliteit GGZ

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