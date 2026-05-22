Man gewond bij treinongeval op station Amsterdam Bijlmer Arena

Gisteren is op het station Amsterdam Bijlmer Arena een man gewond geraakt toen hij tegen het spoor werd gereden door de aanzuigende kracht van een passerende trein. De man is nog gereanimeerd, maar is overleden. ProRail gaat onderzoek doen naar het ongeval, dat volgens een woordvoerder van de spoorbeheerder uniek is. Bij ons weten is er hiervoor nog nooit een ongeluk gebeurd met als oorzaak aanzuigende werking van een trein.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man uit Den Haag zich te dicht bij het spoor bevond op het perron toen een intercity passeerde. De man is nog gereanimeerd, maar is overleden. ProRail gaat onderzoek doen naar het ongeval, dat volgens een woordvoerder van de spoorbeheerder uniek is. Bij ons weten is er hiervoor nog nooit een ongeluk gebeurd met als oorzaak aanzuigende werking van een trein.

De eerste meldingen van het ongeval kwamen rond 15.00 uur binnen en het treinverkeer heeft meerdere uren stilgelegen. Vanwege werkzaamheden aan het spoor tussen Amsterdam en Utrecht is het station Bijlmer Arena niet volledig in gebruik. De perrons waar wel treinverkeer langskomt zijn daardoor extra druk. Er zijn geen signalen zijn dat het ongeval te maken heeft met de drukte op het perron.

Meerdere mensen waren getuige van het ongeluk. Getuigen kunnen via de politie in contact komen met Slachtofferhulp of kunnen zelf vragen om ondersteuning





Omgekomen man in rolstoel werd op spoor gezogen door passerende treinDe 68-jarige man bevond zich in zijn rolstoel voorbij de veiligheidslijn op het perron van station Amsterdam Bijlmeer Arena.

A man of 68 has died after being dragged by a passing train at station Bijlmer Arena. The police are still investigating.

