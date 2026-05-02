Man aangehouden voor vergiftiging babyvoeding Hipp in Oostenrijk

Een 39-jarige man is in Oostenrijk gearresteerd, verdacht van het toevoegen van rattengif aan babyvoeding van Hipp. Er zijn vijf vergiftigde potjes gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte eiste 2 miljoen euro in cryptovaluta.

De Oostenrijk se politie heeft een cruciale doorbraak geboekt in de zaak rondom vergiftigde babyvoeding. Een 39-jarige man is aangehouden in de deelstaat Burgenland, verdacht van het opzettelijk toevoegen van rattengif aan babyvoeding van het bekende Duitse merk Hipp .

De ontdekking van het gif in meerdere potjes babyvoeding, vorige maand, veroorzaakte grote onrust en leidde tot een grootschalig onderzoek in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Tot op heden zijn vijf potjes vergiftigde babyvoeding geïdentificeerd en teruggetrokken, maar de autoriteiten zijn nog steeds op zoek naar een zesde potje waarvan wordt vermoed dat het ook besmet is.

De vergiftiging kwam aan het licht nadat er in een potje babyvoeding, gekocht in een supermarkt in Eisenstadt, een aanzienlijke hoeveelheid rattengif werd aangetroffen, namelijk 15 microgram. Deze ontdekking is bijzonder zorgwekkend, aangezien zelfs kleine hoeveelheden gif ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken bij baby's. De verdachte wordt ervan beschuldigd de fabrikant, Hipp, te hebben afgeperst, waarbij hij een losgeld van 2 miljoen euro in de vorm van cryptovaluta eiste.

De politie houdt de verdachte momenteel vast voor verhoor en is terughoudend met het vrijgeven van details over zijn identiteit of motieven, in afwachting van verder onderzoek. De Oostenrijkse publieke omroep ORF meldt dat de autoriteiten alle mogelijke pistes onderzoeken om de volledige omvang van de zaak te achterhalen en eventuele medeplichtigen te identificeren.

Als directe reactie op de ontdekking van het vergiftigde product heeft Hipp uit voorzorg potjes babyvoeding met wortel en aardappel uit de schappen gehaald in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Deze maatregel is genomen om de veiligheid van consumenten te waarborgen en verdere blootstelling aan mogelijk besmet product te voorkomen. Het terugtrekken van de babyvoeding heeft geleid tot een tijdelijke schaarste in sommige regio's, maar Hipp heeft verzekerd dat er voldoende alternatieve producten beschikbaar zijn.

De Oostenrijkse politie kwam de vergiftigde babyvoeding op het spoor dankzij een tip die voortkwam uit Duits onderzoek naar een algemene dreiging. Dit onderzoek leidde tot de specifieke informatie dat er in de omgeving van Eisenstadt mogelijk vergiftigde babyvoeding in omloop was. De samenwerking tussen de Duitse en Oostenrijkse autoriteiten is cruciaal gebleken in het opsporen van de verdachte en het beperken van de schade.

Hipp heeft benadrukt dat andere producten van het merk niet zijn getroffen door de vergiftigingspoging en dat er geen aanwijzingen zijn dat er in andere landen besmette potjes in omloop zijn. Desondanks worden er in andere landen extra controles uitgevoerd om de veiligheid van de producten te garanderen. De fabrikant werkt nauw samen met de autoriteiten om de oorzaak van de vergiftiging te achterhalen en maatregelen te nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

De zaak heeft geleid tot een brede discussie over de veiligheid van de voedselketen en de kwetsbaarheid van babyvoeding. Experts benadrukken het belang van strenge kwaliteitscontroles en effectieve traceersystemen om dergelijke incidenten te voorkomen. De vergiftiging van babyvoeding is een ernstige misdaad die niet alleen de gezondheid van baby's bedreigt, maar ook het vertrouwen van ouders in de voedselindustrie ondermijnt.

De politie en justitie zullen naar verwachting een grondig onderzoek uitvoeren om de verdachte ter verantwoording te roepen en de motieven achter de daad volledig te begrijpen. Het is van groot belang dat de dader de maximale straf krijgt, gezien de potentieel fatale gevolgen van zijn handelen. De autoriteiten roepen ouders op om alert te zijn en bij twijfel geen risico te nemen.

Potjes babyvoeding die in de getroffen regio's zijn gekocht, moeten worden gecontroleerd en indien nodig worden teruggebracht naar de winkel. Hipp heeft een speciale hotline ingericht om vragen van ouders te beantwoorden en hen te voorzien van informatie over de terugroepactie. De zaak zal ongetwijfeld nog lange tijd de aandacht trekken en zal leiden tot een herziening van de veiligheidsprotocollen in de babyvoedingsindustrie.

De impact van deze gebeurtenis reikt verder dan de direct betrokken landen en benadrukt de noodzaak van internationale samenwerking om voedselcriminaliteit te bestrijden





