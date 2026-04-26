Donyell Malen wordt door de Italiaanse media geprezen na zijn doelpunt en assist in de wedstrijd tussen Bologna en AS Roma. Hij wordt vergeleken met Ricardo Quaresma en er spreekt men van een 'Malen-mania'.

De Italiaanse sportkranten zijn lyrisch over de prestaties van Donyell Malen na de overwinning van Bologna op AS Roma met 2-0. De Nederlandse aanvaller was cruciaal in de wedstrijd, met een doelpunt en een assist, en wordt door de Italiaanse media geprezen als een ware sensatie.

De krant *Corriere dello Sport* spreekt van een 'Malen-mania' en benadrukt de dominante rol die hij speelde, vooral in de tweede helft van de wedstrijd. Malen's optreden wordt zelfs vergeleken met dat van Ricardo Quaresma, een bekende Portugese vleugelspeler die eerder uitkwam voor Internazionale. De krant beschrijft hoe Malen in de tweede helft bijna de voorsprong verdubbelde met een prachtige lob, die net naast het doel ging.

Vervolgens gaf hij een beslissende assist aan El Ayanoui, waardoor Bologna de voorsprong kon consolideren. De prestatie van Malen werd door *Corriere dello Sport* beoordeeld met een 7.5, waarbij de krant spreekt van 'een goddelijke wraak die met volle kracht in de Serie A neerdaalde'. Een andere Italiaanse krant, *Tuttosport*, ging nog verder en gaf Malen een 8 voor zijn optreden. De krant benadrukt dat Malen, net als El Ayanoui die domineert op het middenveld, over het hele veld domineert.

Hij scoorde niet alleen, maar was ook de inspirator achter de tweede goal en maakte constant intelligente acties. De vergelijking met Quaresma werd verder uitgediept, waarbij de krant opmerkte dat Malen, net als de Portugese vleugelspeler, een speler is die wedstrijden kan beslissen met zijn individuele acties en creativiteit. De wedstrijd werd omschreven als een 'actiefilm uit de jaren 90', met Malen in de hoofdrol.

Zijn doelpunt werd geprezen als een prestatie die alleen voor wie niet bekend is met de veeleisende aard van een spits makkelijk lijkt. Naast het scoren, liet Malen ook zijn kwaliteiten zien als assistgever, wat de krant deed denken aan de vaardigheden van Quaresma.

De positieve reacties op Malen's prestaties in Italië komen op een moment dat hij zich steeds meer bewijst in de Serie A. Zijn doelpunten en assists zijn cruciaal gebleken voor Bologna, en hij is snel een favoriet geworden bij de supporters. De vergelijkingen met Quaresma zijn veelzeggend, aangezien Quaresma bekend staat om zijn technische vaardigheden, creativiteit en vermogen om wedstrijden te beslissen.

Malen lijkt dezelfde kwaliteiten te bezitten, en hij heeft laten zien dat hij in staat is om op het hoogste niveau te presteren. De 'Malen-mania' die in Italië is ontstaan, is een teken van de impact die hij heeft op het Italiaanse voetbal. Zijn prestaties worden niet alleen gewaardeerd door de media, maar ook door de supporters en zijn teamgenoten. De positieve reacties zullen Malen ongetwijfeld een boost geven en hem motiveren om nog beter te presteren in de toekomst.

Bologna, met Malen in de gelederen, lijkt een serieuze kandidaat te zijn voor een plek in de Europese competities. De aanvaller is een sleutelfiguur in de aanval van de club en zijn doelpunten en assists zijn van onschatbare waarde. De club kan profiteren van de 'Malen-mania' en de positieve aandacht die hij genereert, wat kan leiden tot meer supporters en sponsors. Naast de lof voor Malen, is er ook discussie over andere Nederlandse voetballers.

Er is kritiek op Vitesse, dat volgens sommigen al het krediet heeft verspeeld na een recente nederlaag. Sommigen roepen op om de club failliet te laten gaan, terwijl anderen zich schamen voor het gedrag van sommige supporters in het uitvak. Er is ook discussie over Xavi Simons, die wordt geprezen om zijn talent en loyaliteit aan Nederland, maar tegelijkertijd wordt bekritiseerd door sommige mensen. De blessure van Simons heeft veel reacties opgeroepen, zowel positief als negatief.

Daarnaast is er kritiek op de selectie van Wout Weghorst voor het Nederlands elftal onder leiding van bondscoach Ronald Koeman. Sommigen vinden dat Weghorst niet van het juiste niveau is en dat zijn selectie de kansen van het Nederlands elftal op een succesvol WK kan schaden. De discussies over deze spelers laten zien dat er veel passie en betrokkenheid is bij het Nederlandse voetbal.

De supporters hebben sterke meningen over wie er geselecteerd moet worden en hoe de teams moeten spelen. De discussies kunnen leiden tot een gezonde kritische blik op het Nederlandse voetbal en kunnen bijdragen aan verbetering. Het is belangrijk dat de discussies respectvol en constructief blijven, zodat ze niet leiden tot haat en verdeeldheid





