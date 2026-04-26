Dries Malen blijft indruk maken bij AS Roma met doelpunten en assists. Hij nadert het record van Mario Balotelli voor doelpunten gescoord door een winteraanwinst in de Serie A en focust zich ondanks het WK op zijn prestaties voor de club.

Dries Malen blijft indruk maken bij AS Roma en bevestigt zijn status als een van de meest waardevolle aanwinsten van de winterse transferperiode in de Serie A . Na zijn eigen openingsdoelpunt, toonde Malen vlak voor rust een uitzonderlijke actie die getuigde van zijn technische vaardigheid en spelinzicht.

Hij behield op ingenieuze wijze de controle over de bal, en met een perfect getimede pass met de buitenkant van zijn voet, bracht hij Neil El Aynaoui in een ideale scoringspositie. El Aynaoui aarzelde niet en schoot de bal onberispelijk binnen, waardoor de voorsprong van Roma verder werd uitgebouwd. De Marokkaanse middenvelder was na de wedstrijd vol lof over Malens assist.

Hij beschreef de pass als zelfs indrukwekkender dan het doelpunt zelf, en benadrukte de uitzonderlijke visie van Malen om zijn loopactie te anticiperen. El Aynaoui prees Malen als een fantastische speler die in staat is om teamgenoten in scoringsposities te brengen.

Hij legde uit dat de tactiek van AS Roma in belangrijke mate gericht is op het creëren van kansen voor Malen, omdat ze ervan overtuigd zijn dat hij in de juiste omstandigheden een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan het scorend vermogen van het team. De statistieken ondersteunen Malens impact volledig.

Sinds de invoering van een winterse transferperiode in de Serie A in het seizoen 2001/02, is er slechts één speler die in de winter naar een Serie A-club kwam en meer doelpunten maakte dan Malen. Die eer viel ten deel aan Mario Balotelli in het seizoen 2012/13, toen hij twaalf doelpunten scoorde voor AC Milan. Echter, Malen heeft nog wedstrijden te spelen en de verwachting is dat hij Balotelli's record zal overtreffen.

Zijn huidige totaal van elf doelpunten is al indrukwekkend, en met de resterende wedstrijden in het seizoen heeft hij voldoende mogelijkheden om zijn doelpuntenaantal verder te verhogen. Deze prestatie onderstreept niet alleen Malens individuele kwaliteiten, maar ook de effectiviteit van de aanvallende strategie van AS Roma, die duidelijk is afgestemd op het benutten van zijn talenten. De club heeft blijkbaar een succesvolle formule gevonden door Malen centraal te stellen in hun aanvalsplannen, en de resultaten spreken voor zich.

De impact van Malen is voelbaar in de prestaties van het team en draagt bij aan de positieve sfeer rond de club. Malen zelf toonde zich bescheiden en dankbaar voor zijn succes. Hij uitte zijn blijdschap over zijn prestaties en hoopte dat het team in dezelfde lijn zou kunnen doorgaan. Hij benadrukte echter ook zijn focus op het huidige moment en zijn toewijding aan AS Roma.

Ondanks de aantrekkingskracht van het aankomende WK met het Nederlands elftal, gaf Malen aan dat zijn prioriteit nu ligt bij het leveren van goede prestaties voor zijn club. Hij erkende het belang van het WK voor zijn carrière, maar benadrukte dat hij zich volledig wil concentreren op zijn taken bij AS Roma. Deze houding getuigt van professionaliteit en teamgeest, en zal ongetwijfeld bijdragen aan zijn verdere ontwikkeling als speler.

De combinatie van zijn individuele talent, zijn teamgeest en zijn focus op het huidige moment maakt Malen tot een waardevolle aanwinst voor AS Roma en een speler om in de gaten te houden. Zijn prestaties in de Serie A hebben hem in de schijnwerpers gezet en vergroten zijn kansen om een belangrijke rol te spelen op het WK





