Nederlandse spits Malen had gemengde gevoelens over zijn prestaties tegen Turkije. Hij wilde zich concentreren op zijn eigen prestaties en bleef positief richting het WK.

Nederland se spits Malen keek terug op zijn optreden tegen Turkije . Hij had gemengde gevoelens over zijn prestaties.

'Natuurlijk wil je als spits scoren. We hebben genoeg kansen gecreëerd, maar vandaag wilden ze er niet in. Dat hoort bij het leven van een spits.

' Malen kreeg kritiek op zijn passen, maar hield zichzelf in de gaten. 'Ik kwam niet lekker uit en raakte de bal niet goed. Ik zag de spelers naast me ook niet, anders had ik hem afgelegd.

' De spits werd ook gevraagd over de concurrentie voorin bij Oranje. Hij gaf geen commentaar op de discussie.

'Daar heb ik eerlijk gezegd niet veel van meegekregen. ' Malen wilde zich concentreren op zijn eigen prestaties. Hij bleef positief richting het WK, dat op 14 juni begint tegen Japan.

'Het toernooi is nog ver weg. We moeten niet chagrijnig worden, maar juist leren van dit soort wedstrijden.

' Malen wilde niet deelnemen aan de discussie over de spitspositie bij Oranje. Hij wilde zich concentreren op zijn eigen prestaties. Hij bleef positief richting het WK.

'We moeten niet chagrijnig worden, maar juist leren van dit soort wedstrijden. ' Malen wilde niet deelnemen aan de discussie over de spitspositie bij Oranje. Hij wilde zich concentreren op zijn eigen prestaties. Hij bleef positief richting het WK.

'We moeten niet chagrijnig worden, maar juist leren van dit soort wedstrijden. '





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