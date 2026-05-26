Maickel Ferriers droomtransfer naar Hellas Verona stuk door racisme: een zwarte pop aan de galg

In afwachting van een transfer naar Hellas Verona werd voormaligvoetballer Maickel Ferrier het slachtoffer van extreem racisme. Ultra's van de Italiaanse club hingen een zwarte pop op, waarop de club het contract intrekken. Zijn ervaring toont de diepgeworteldheid van discriminatie in het voetbal, zowel in Italië als Nederland.

Maickel Ferrier , een voormalig Nederlands profvoetballer, beleefde tijdens zijn carrière een bijzonder schokkend moment bij de Italiaanse club Hellas Verona . Ferrier, die onder meer speelde voor Haarlem, Volendam, Salernitana , Catania, Cambuur, Helmond Sport , Telstar en TOP Oss, stond op het punt om een transfer naar de Italiaanse Serie A-club af te ronden, maar racisme maakte een einde aan die droom.

De ultra's van Hellas Verona, de meest fanatieke supporters, goedkeurden de komst van een speler van kleur niet en lieten dit op een gruwelijke manier blijken. Tijdens een thuiswedstrijd werd een zwarte pop, die Ferrier voorstelde, bijna de volledige eerste helft aan een strop in het stadion opgehangen. Ook werden spandoeken getoond met de racistische boodschap 'negro, go away'. Onder de enorme druk van deze Ultras moest de club uiteindelijk een ontstoken bod voor Ferrier's contract terugtrekken.

De clubbesturen schaamden zich en creëerden zelfs een valse verklaring over een hartafwijking die Ferrier zou hebben om de transfer te ontkrachten, wat volstrekt onwaar was. Ferrier tekende kort daarna bij Salernitana. Inmiddels hangt die iconische pop, een tastbaar bewijs van dit racisme-incident, in het museum van Hellas Verona. Ferrier zelf vindt dat het hoort, omdat het een onuitwisbaar stukje van zijn leven en carrière is, hoewel hij onzeker is of de pop nog steeds te zien is.

De tragicomische ironie is dat de club enkele jaren later toch Donkere spelers begon aan te stellen; nu bestaat meer dan de helft van de selectie uit spelers van kleur. Ferrier merkt echter op dat het racisme in Italië na een later incident met Mario Balotelli in 2019 enigszins is afgenomen, maar dat het probleem ook in Nederland wijdverspreid was en is, zoals zijn eigen ervaringen en die van andere voormalige internationale spelers zoals Aron Winter en Edgar Davids aantonen, vooral langs de lijn en vanuit van het publiek.

Essentieel blijft dat dit verhaal een krachtig voorbeeld is van hoe racisme een individuele sportcarrière kan ontwrichten en een maatschappelijke strijd in een individuele sport hangt





