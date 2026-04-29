Magyar in Brussel voor miljardensubsidies: constructieve gesprekken met Von der Leyen en Costa

De aanstaande Hongaarse premier Magyar heeft in Brussel gesprekken gevoerd met de Europese Commissie en Raad over de vrijgave van bevroren EU-subsidies. Beide partijen toonden zich positief over de uitkomst, maar benadrukten de noodzaak van hervormingen in Hongarije.

De aanstaande Hongaarse premier Viktor Magyar heeft vandaag al een belangrijke werkbezoek afgelegd aan Brussel, ruim een week voor zijn officiële aantreden. Centraal in dit bezoek stond het veiligstellen van miljarden euro's aan Europese subsidies die momenteel bevroren zijn.

Magyar voerde constructieve gesprekken met Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en António Costa, voorzitter van de Europese Raad. Beide partijen toonden zich positief over de uitkomst van de ontmoetingen, waarbij de nadruk lag op de noodzaak van hervormingen in Hongarije om de fondsen vrij te maken. Magyar beschreef het bezoek als zeer productief en benadrukte zijn overtuiging dat de EU-middelen binnenkort naar Hongarije zullen vloeien.

Von der Leyen bevestigde dat de gesprekken vruchtbaar waren en dat de Europese Commissie bereid is om Hongarije te ondersteunen bij het nemen van de vereiste stappen. Costa uitte zijn verwachtingen voor een vruchtbare samenwerking en benadrukte het belang van eenheid binnen de EU om de vele uitdagingen aan te pakken. De relatie tussen de Europese Unie en Hongarije is de afgelopen jaren gekenmerkt door aanzienlijke spanningen, voornamelijk vanwege zorgen over de rechtsstaat en de naleving van Europese regels.

Onder het leiderschap van premier Orbán heeft Hongarije kritiek gekregen op de afbraak van onafhankelijke instellingen en de beperking van fundamentele rechten. Dit heeft geleid tot het bevriezen van ongeveer 18 miljard euro aan EU-subsidies. Magyar, als opvolger van Orbán, staat voor de uitdaging om deze fondsen vrij te maken door concrete hervormingen door te voeren.

Deze hervormingen omvatten maatregelen ter bestrijding van corruptie, het herstellen van de onafhankelijkheid van de rechtspraak, en het aanpassen van het beleid op het gebied van asiel- en lhbti-rechten om te voldoen aan de Europese normen. Magyar heeft aangekondigd dat hij eind volgende maand terugkeert naar Brussel om verdere gesprekken te voeren over de fondsen, die hij beschouwt als een recht van Hongarije.

Hij wil het geld gebruiken om de Hongaarse economie te stimuleren en ambitieuze hervormingen te realiseren, een thema dat centraal stond in zijn verkiezingscampagne. De vrijgave van de EU-subsidies is echter geen eenvoudige kwestie. Er bestaat in Brussel een afweging tussen het snel beschikbaar stellen van de fondsen om de hervormingsplannen van Magyar te ondersteunen, en het risico dat de Europese rechter oordeelt dat Hongarije nog niet voldoende vooruitgang heeft geboekt om de fondsen te ontvangen.

Bovendien willen de EU-leiders hun invloed behouden om druk uit te oefenen op Magyar om de hervormingen daadwerkelijk door te voeren. De ervaringen met Polen, waar premier Tusk tientallen miljarden euro's ontving in ruil voor beloofde hervormingen die vervolgens moeizaam werden geïmplementeerd, spelen hierbij een rol. De angst bestaat dat als het geld te snel wordt overgemaakt, de EU haar belangrijkste hefboom kwijtraakt om verdere vooruitgang te stimuleren.

De vraag die nu centraal staat in Brussel is dan ook: hoe snel kunnen deze miljarden van Brussel naar Boedapest stromen, zonder de hervormingen in gevaar te brengen of de positie van de EU te verzwakken? De komende maanden zullen cruciaal zijn om te bepalen of Magyar in staat is om de beloofde hervormingen door te voeren en de bevroren EU-subsidies vrij te maken, en daarmee de toekomst van Hongarije vorm te geven





Hongarije EU Subsidies Magyar Von Der Leyen Costa Hervormingen Rechtsstaat

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brussel berispt Meta om gebruik platforms door kinderen, miljardenboete dreigtHet Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram doet te weinig om te voorkomen dat kinderen onder de dertien jaar zijn platforms gebruiken.

Nieuwe EU-vuurwerkwet in de maak, hoop op Europees cobraverbodNadat de Europese Commissie eerder al concludeerde dat de wetten 'ernstig tekortschieten', kondigt Brussel nu aan met nieuwe regels te komen.

Chelsea-aanvoerder Bright stopt per direct, teller blijft staan op 20 prijzenBright (32) kampte de laatste jaren veelvuldig met blessures en kwam begin februari voor het laatst in actie voor Chelsea, waarmee zij 20 prijzen won.

Podcast De Dag: Hiske Versprille, culinair journalistDeze week in podcast De Dag een serie gesprekken met mensen die opvielen in het nieuws.

