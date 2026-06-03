Maduro ziet kansen voor Oranje op WK, maar mist individuele kwaliteit voorin

Voormalig international Hedwiges Maduro is optimistisch over de kwaliteiten van het Nederlands elftal voor het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Hij prijst bondscoach Ronald Koeman en de stabiliteit van het team, maar signaleert een gebrek aan spelers die een vastgelopen wedstrijd kunnen beslissen, zoals in eerdere generaties met Robben en Sneijder wel het geval was.

Hedwiges Maduro gelooft dat het Nederlands elftal een goede kans heeft om ver te komen op het WK, zo vertelt hij aan. Toch ontbreekt het Oranje in vergelijking met andere landen volgens de oud-international aan één belangrijk ding.

De voormalig middenvelder annex verdediger - goed voor achttien interlands - denkt dat Oranje best hoge ogen kan gooien in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Een sleutelrol is daarbij weggelegd voor bondscoach Ronald Koeman, in wie Maduro het volste vertrouwen heeft. Hij is heel goed in het managen van een team. Hij heeft ervaring en heeft zelf bij zo'n beetje elke Nederlandse club gezeten, aldus Maduro.

Hij loopt nog heel goed door een groep heen, kan het goed aanvoelen en dat is belangrijk. De oud-speler van onder meer Ajax, Valencia en FC Groningen benadrukt ook dat Koeman goed in de groep ligt, iets wat bij een eindtoernooi van groot belang is. Als bondscoach moet je in korte tijd een eenheid creëren, en dat kan hij. Belangrijke spelers lopen allemaal met hem weg.

En als zij een goed gevoel hebben, maken we ook kans. Maduro schat de kansen van Oranje dan ook hoog in, mede omdat hij het team als 'stabiel' omschrijft. Toch plaatst hij een kanttekening. In het buitenland wordt met waardering gekeken naar hoe ver we telkens komen.

Voor andere landen is het heel moeilijk om van ons te winnen, al winnen wij ook niet heel makkelijk van 'kleinere' landen. Met name het vermogen om een wedstrijd open te breken, lijkt te ontbreken. Maduro verwijst daarvoor naar zijn eigen tijd als international, toen spelers als Arjen Robben en Wesley Sneijder individueel het verschil konden maken. We hebben een goede verdediging en een goed middenveld, maar voorin misschien niet de kwaliteit die andere landen wel hebben.

Als een wedstrijd op slot zit, heb je eigenlijk een Robben nodig met een individuele actie, of een Sneijder die de bal zomaar de kruising in schiet. Dat heeft deze lichting iets minder, maar er is wel stabiliteit. We hebben een heel degelijk team, dat moeilijk te kloppen is, luidt dan ook zijn conclusie





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