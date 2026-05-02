Maduro: Middenveld grootste pijnpunt bij Ajax, KNVB staat voor lul

Oud-Ajacied Hedwiges Maduro ziet een groot gebrek aan controle op het middenveld bij Ajax en vergelijkt dit met de topclubs in de Champions League. Daarnaast is er kritiek op de KNVB in de zaak-Vitesse, waar een advies van de Hoge Raad de club hoop geeft.

Hedwiges Maduro , oud-speler van Ajax , ziet een groot probleem in het middenveld van de Amsterdamse club. Hij mist een duidelijke controleur en vergelijkt de situatie met de Champions League -kraker tussen Paris Saint-Germain en Bayern München, waar de balans en controle op het middenveld cruciaal waren.

Maduro benadrukt dat het fundament van een succesvol team begint met een stabiel en betrouwbaar middenveld, iets wat Ajax dit seizoen consistent heeft ontbeerd. Hij noemt de middenvelden van FC Twente en NEC als voorbeelden van wat Ajax zou moeten nastreven: een herkenbare en solide basis. Volgens Maduro zijn de middenvelders de denkers en de motor van het team, verantwoordelijk voor het uitzetten van de lijnen en het controleren van het spel.

Het constant veranderen van de samenstelling, door blessures of verschillende tactische ideeën van trainers, maakt het moeilijk om consistentie te bereiken. Hij ziet een ideale voorhoede met Steven Berghuis, Wout Weghorst en Mika Godts, maar het middenveld blijft een punt van zorg. Maduro is van mening dat Ajax nog steeds geen echte 'zes' heeft, een speler die de controle houdt en de verdediging kan ondersteunen.

Spelers als Mokio en Steur zijn meer 'achten' die de neiging hebben om naar voren te spelen. Hij wijst op het contrast met spelers als Kimmich bij Bayern München en de combinatie Vitinha-Neves bij PSG, waar de één de vrijheid heeft om aan te vallen en de ander de controle bewaakt, vergelijkbaar met de dynamiek tussen Frenkie de Jong en Lasse Schöne in het verleden.

Ajax heeft momenteel vooral 'achten' en 'tienen' die allemaal naar voren willen, terwijl een 'zes' juist in staat moet zijn om uit te zakken en zich comfortabel te voelen in de laatste linie. Deze speler zou een cruciale rol kunnen spelen in de opbouw en het controleren van het spel.

Maduro verwacht dat trainer Oscar García voor de wedstrijd tegen PSV opnieuw zal kiezen voor Youri Regeer en Jorthy Mokio, met mogelijk Gloukh als extra optie, afhankelijk van zijn vermogen om mee te lopen met het spel. Hij waarschuwt dat PSV makkelijk de vrije man vindt en dat Steur een alternatief zou kunnen zijn, zoals in de wedstrijd tegen Feyenoord. De situatie bij Ajax is pijnlijk, zeker gezien het feit dat PSV kampioen schalen in de Arena zal zien.

Daarnaast is er de situatie rondom Vitesse, waar een positief advies van de advocaat-generaal van de Hoge Raad de club hoop geeft. De KNVB wordt bekritiseerd voor het niet zorgvuldig volgen van procedures in de zaak-Vitesse, waarbij het gerechtshof eerder al oordeelde dat het besluit juridisch niet in orde was. Het gaat hier niet om kleine fouten, maar om fundamentele rechtsprincipes zoals zorgvuldigheid en hoor en wederhoor.

Dit benadrukt het belang van een rechtsstaat waarin ook machtige instanties als de KNVB aan de wet gebonden zijn





