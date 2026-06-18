Mármol kiest voor Feyenoord

De 24-jarige verdediger van Las Palmas, Mármol, heeft een knoop doorgehakt en gekozen voor een overstap naar Feyenoord. De Rotterdammers hadden al eerder een eerste aanbieding gedaan voor de linker centrale verdediger en linksback.

De 24-jarige verdediger van Las Palmas , Mármol , heeft een knoop doorgehakt en gekozen voor een overstap naar Feyenoord . De Rotterdammers hadden al eerder een eerste aanbieding gedaan voor de linker centrale verdediger en linksback.

Mármol was dit seizoen transfervrij en stond ook in de belangstelling van andere clubs, zoals Deportivo La Coruña, SC Braga, Olympiakos, Espanyol en Celta de Vigo. Het perspectief op speeltijd en deelname aan de Champions League speelde een belangrijke rol bij zijn beslissing. Mármol heeft in het verleden gespeeld voor FC Barcelona en keerde later terug bij de kampioen van Spanje. Hij maakte een sterk seizoen bij Las Palmas, die op de vijfde plaats eindigde in de Segunda División.

Mármol staat op zeven jeugdinterlands in het shirt van Spanje en Transfermarkt schat zijn huidige transferwaarde in op tien miljoen euro





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