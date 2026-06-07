Málaga zet belangrijke stap richting promotie met overwinning op Las Palmas

Málaga CF heeft de heenwedstrijd van de halve finale van de play-offs gewonnen van UD Las Palmas met 0-1, dankzij een doelpunt van David Larrubia. De club uit Andalusië hoopt na een roerige periode, met degradaties naar het tweede en derde niveau, terug te keren naar LaLiga. De return is woensdag in Málaga.

Málaga CF heeft zondag een belangrijke stap gezet richting promotie naar LaLiga. De Andalusiërs wonnen hun heenwedstrijd in de halve finale van de play-offs met 0-1 van UD Las Palmas.

Woensdag staat de return op het programma in het Estadio de La Rosaleda. David Larrubia tekende na een klein uur voor de enige treffer van de wedstrijd, waarmee Málaga een uitstekende uitgangspositie heeft verworven. De club uit de Costa del Sol hoopt na een bewogen periode terug te keren naar het hoogste Spaanse niveau.

Málaga bereikte in 2013 op een haar na de halve finale van de Champions League, waarin het pas na een controversiële beslissing van de scheidsrechter werd uitgeschakeld door Borussia Dortmund. Destijds leek de club met onder meer Ruud van Nistelrooij, Isco en Santi Cazorla definitief aan te sluiten bij de Spaanse subtoppen. De jaren die volgden, eindigde Málaga steevast in de middenmoot van LaLiga, maar in 2018 volgde een desastreuze degradatie als hekkensluiter.

Een terugkeer naar het hoogste niveau bleek er lange tijd niet in te zitten. Sterker nog, in 2023 degradeerde de club zelfs naar het derde niveau van Spanje, de Segunda División B. Dit was een zware klap voor de fanatieke aanhang, die echter trouw bleef. Het dieptepunt bleek echter een keerpunt. Málaga promoveerde in het seizoen 2023/24 weer naar LaLiga 2, het tweede niveau.

Dit seizoen eindigde de ploeg van coach Sergio Pellicer op de vierde plaats, goed voor een ticket voor de play-offs. In de eerste ronde van de play-offs schakelde Málaga Córdoba CF uit, waarna het in de halve finale Las Palmas trof. De 0-1 uitzege geeft vertrouwen, maar de return is nog niet gespeeld. Mochten de Andalusiër de finale bereiken, dan wacht later deze maand de winnaar van het duel tussen UD Almería en CD Castellón.

Almería speelde dinsdag thuis na een 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd. De promotie naar LaLiga is dus nog geen gelopen race, maar Málaga heeft een stevig fundament gelegd. De geschiedenis leert dat de club veerkrachtig is en nu hoopt het de opmars te bekronen met een terugkeer naar de Spaanse top





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Málaga Play-Offs Promotie Laliga Voetbal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lokale partij richt zich 'met onze scherpe blik' op provinciale politiekDe Almeerse lokale partij Samen voor Almere heeft zijn zinnen gezet op deelname aan de provinciale statenverkiezingen.

Read more »

David Sullivan vertrekt als voorzitter van West Ham United na beschuldigingenDavid Sullivan, langdurig voorzitter en grootaandeelhouder van West Ham United, heeft per direct zijn ontslag aangeboden. Dit komt nadat hij dreigde met een komend reportage van de BBC over vermeende ongeregeldheden uit zijn verleden in de volwassenenindustrie. Sullivan ontkent de beschuldigingen en kondigt rechtszaken aan tegen de BBC. Zijn vertrek markeert het einde van een controversiële periode bij de club, die vorig seizoen degradeerde uit de Premier League.

Read more »

Jongeren gooien afval over schutting en beschadigen auto's in TilburgTwee jongens gooiden verschillende voorwerpen, waaronder een pan, een melkpak en houten latten, over een schutting in de Groenstraat. De rotzooi belandde op het parkeerterrein van een Jumbo-supermarkt, waardoor meerdere auto's schade opliepen en een ei tegen een voorruit werd gegooid. De politie vond de verdachten, liet hen de rommel opruimen en verwees hen naar HALT, een organisatie die zich richt op jeugdcriminaliteit.

Read more »

Feyenoord richt zich op Oliver Glasner als nieuwe trainerFeyenoord is op zoek naar een buitenlandse topcoach als opvolger van Robin van Persie en heeft volgens De Telegraaf Oliver Glasner hoog op het verlanglijstje staan. De Oostenrijkse trainer, die recent met Crystal Palace de Conference League won, zou een belangrijke kandidaat zijn, maar ook andere Europese clubs zoals AC Milan tonen interesse.

Read more »