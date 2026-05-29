Míchel op 'pole position' voor Ajax-hoofdtrainerpositie

Na het vertrek van Míchel bij Girona ligt de weg open voor Ajax om gesprekken met de 50-jarige Spanjaard te intensiveren. Hij ligt op 'pole position' om Óscar García op te volgen als eindverantwoordelijke in de Johan Cruijff ArenA. Hoewel nog geen akkoord is bereikt, is de bedoeling om samen uit te komen.

Op donderdag werd het vertrek van Míchel wereldkundig gemaakt door Girona. De oefenmeester had een aflopend contract in het Estadi Montilivi. Al langere tijd wordt Míchel nadrukkelijk gelinkt aan de trainersvacature bij Ajax en hij ligt op 'pole position' om Óscar García op te volgen als eindverantwoordelijke in de Johan Cruijff ArenA, klinkt het. Hebben Ajax en Míchel inmiddels de intentie naar elkaar uitgesproken om met elkaar in zee te gaan?

'Ze gaan nu de gesprekken aan over het salaris en de samenstelling van de staf', schrijft de ochtendkrant. Er ligt dus nog geen akkoord tussen beide partijen, maar de bedoeling is wel om er samen uit te komen. Onlangs slaagde Míchel er niet in om Girona voor degradatie uit de La Liga te behoeden. In totaal stond de Spanjaard 221 officiële duels aan het roer bij de degradant.

Het hoogtepunt van zijn tijd bij Girona was de historische derde plaats in het seizoen 2023/2024, waardoor ze zich wisten te plaatsen voor de Champions League





