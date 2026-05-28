Míchel lijkt nieuwe trainer Ajax te worden

Míchel lijkt de nieuwe trainer van Ajax te worden. De vijftigjarige Spanjaard nam donderdag afscheid van Girona en wordt in Amsterdam de topfavoriet om de nieuwe hoofdtrainer te worden.

Míchel lijkt de nieuwe trainer van Ajax te worden. De vijftigjarige Spanjaard nam donderdag afscheid van Girona , de club die hij sinds 2021 diende. Zodoende ligt de weg naar Amsterdam helemaal open.

In de Johan Cruijff ArenA geldt Míchel als de topfavoriet om de nieuwe hoofdtrainer te worden. De Amsterdammers hopen na een teleurstellend seizoen volgend jaar weer hoge ogen te gooien. Onder het bewind van Míchel, dus. De waarschijnlijke aanstelling van de Spanjaard levert de nodige kritiek op.

Zo zijn de vaste tafelgasten van Johan Derksen zet zijn twijfels bij een praktisch punt: de Engelstalige kwaliteiten van Míchel.

"In Duitsland (bij Bayer Leverkusen, red. ) hebben ze hem niet genomen omdat hij de Engelse taal niet beheerst. Dus het wordt Spaanstalig daar in Amsterdam...

", stelt Chris Woerts dan. "Ajax wordt Manchester City 2, waar ze allemaal Spaans spreken, waar ook Spaanse directieleden zitten", stelt hij. "En Ajax wordt gewoon een Spaanse enclave, totdat het weer ontploft. " "Jordi Cruijff is gewoon een Nederlandse jongen, maar hij heeft vandaag weer een tweetje geplaatst in het Engels.

Flikker op met die flauwekul!

", vervolgt de sportmarketeer. Volgens René van der Gijp lag de oplossing dichter bij huis.

"Neem lekker die trainer van NEC", adviseert hij Ajax. "Doe niet zo moeilijk! Nu krijg je weer zo'n gek ernaast die de boel moet vertalen. Wat moet je er allemaal mee?

Waar gaat het allemaal over, kom op man!

" "Dit sta je als club toch niet toe? ", vindt Derksen. "We hebben eerst die rare Duitser gehad, die heeft er een puinhoop van gemaakt en nu wordt het een Spaanse enclave. Het kwam er aan, we wisten het allemaal en nu gebeurt het nog ook...





