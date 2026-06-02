Míchel: 'Ik kan niet wachten om te beginnen bij Ajax'

Miguel Ángel Sánchez Muñoz, kortweg Míchel, is de nieuwe trainer van Ajax. De Spanjaard tekent een tweejarig contract en wil met aanvallend voetbal de club terugbrengen naar de top.

Miguel Ángel Sánchez Muñoz, beter bekend als Míchel , kan niet wachten om aan de slag te gaan bij Ajax . De Spaanse trainer tekende dinsdag een tweejarig contract in Amsterdam en toont zich meteen ambitieus.

Míchel, die overkomt van Girona, gold al snel als topkandidaat voor technisch manager Jordi Cruijff.

'Jordi kent me door mijn prestaties als coach in Spanje,' begint hij in het Engels. 'We hadden het over de filosofie van Ajax en over mijn filosofie en stijl. En hoe goed dat bij elkaar zou passen.

' De vijftigjarige Míchel denkt dat zijn werkwijze zal aanslaan in de Johan Cruijff Arena. 'Ik sta voor aanvallend voetbal en wil graag de Ajax-filosofie voortzetten. Ik verwacht dat de fans zich goed zullen voelen bij onze stijl en manier van spelen.

' Voor zijn overstap naar Ajax won Míchel advies in bij Daley Blind en Donny van de Beek, die onder hem speelden bij Girona. 'Ik heb met ze over Ajax gesproken en zij hebben me verteld dat het een ongelooflijk belangrijke plek voor ze is, waar ze een belangrijk deel van hun carrière hebben doorgebracht. ' Blind en Van de Beek zijn exponenten van de jeugdopleiding van Ajax, een levensader waar Míchel ook op hoopt te profiteren.

'Ik ben een coach die houdt van het werken met jonge spelers. Ik vind het geweldig om jonge talenten door te ontwikkelen en kansen te geven.

' De nieuwe trainer beseft dat hij er snel moet staan met Ajax in de voorrondes van de Conference League. 'Eerst ga ik uitgebreider met Jordi praten en de huidige staf ontmoeten. We moeten zo snel mogelijk aan de slag en alles gaan plannen. Toch weet ik zeker dat we het team zo goed mogelijk zullen voorbereiden op het nieuwe seizoen.

' Míchel kan niet wachten om te beginnen bij 'grote club' Ajax. 'Het verleden is het verleden,' doelt hij op de magere jaren van de Amsterdammers. 'We beginnen aan een nieuwe uitdaging. Ik wil dat iedereen vertrouwen krijgt in ons project.

Samen kunnen we Ajax weer laten strijden om prijzen, in Europa en Nederland.

' De ambitie is groot: Míchel wil een aanvallend en aantrekkelijk spel spelen, waarbij de clubtraditie centraal staat. Met zijn ervaring bij Girona, waar hij werkte met oud-Ajacieden Blind en Van de Beek, hoopt hij de juiste mix te vinden tussen jeugd en ervaring. De komende weken zullen cruciaal zijn om de selectie klaar te stomen voor de competitie en Europese verplichtingen.

Ajax-fans kunnen rekenen op een trainer die passie en visie combineert, klaar om de club terug te brengen naar de top van het Nederlandse en Europese voetbal. De nieuwe trainer benadrukt dat het team hard moet werken en vertrouwen moet hebben in het proces.

'We gaan alles geven voor de club, de stad en de fans. Ajax verdient het om te strijden voor de hoogste doelen.





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