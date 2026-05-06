LUMC bereidt zich voor op opname hantaviruspatiënten na incident op cruiseschip

Na het overlijden van drie personen op een cruiseschip door het hantavirus, mobiliseert het LUMC een gespecialiseerd team van dertig experts voor de opname en behandeling van nieuwe patiënten.

Begin deze week heeft zich een tragische gebeurtenis voltrokken op een Nederlands cruiseschip, waarbij drie vakantiegangers zijn overleden. De vermoedelijke oorzaak van deze sterfgevallen is een infectie met het hantavirus.

De Wereldgezondheidsorganisatie, internationaal bekend als de WHO, heeft inmiddels gemeld dat er nog drie personen van boord zijn gehaald om verdere risico's te beperken. Het betreft twee bemanningsleden en één passagier die ofwel symptomen van de ziekte vertonen, ofwel in zeer nauw contact zijn geweest met de personen die zijn overleden. Deze situatie heeft geleid tot een verscherpte medische surveillance en een strikte coördinatie tussen verschillende zorginstanties.

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft zich in deze kritieke situatie direct opgesteld om de nodige klinische zorg te verlenen. Viroloog Ann Vossen heeft bevestigd dat het ziekenhuis volledig is voorbereid op de komst van een nieuwe patiënt. Hoewel de exacte medische status van de patiënt op dit moment nog onduidelijk is, houdt het centrum rekening met alle scenario's.

Het is immers mogelijk dat de conditie van een patiënt binnen een dag drastisch kan veranderen, waardoor een opname op de intensive care noodzakelijk kan worden. Om deze onzekerheden op te vangen, staat het LUMC in constant contact met het RIVM, het landelijke coördinatiecentrum voor de bestrijding van infectieziekten. Het RIVM fungeert hierbij als schakel naar de WHO, die de wereldwijde coördinatie van dit specifieke gezondheidsprobleem beheert.

Deze nauwe samenwerking is essentieel om te bepalen waar patiënten het beste kunnen worden opgevangen en wie er eventueel naar Nederland moet worden getransporteerd. De logistieke en medische voorbereidingen binnen het LUMC zijn zeer uitgebreid. Er is een gespecialiseerd team van minstens dertig clinici samengesteld, bestaande uit hooggekwalificeerde artsen en verpleegkundigen die specifiek zijn getraind in het omgaan met gevaarlijke infectieziekten. Daarnaast is er een team van experts op het gebied van infectiepreventie ingezet.

Hun belangrijkste taak is om te garanderen dat het virus zich absoluut niet kan verspreiden binnen de ziekenhuismuren. De inzet van dit team is strikt geregeld; zorgverleners kunnen bijvoorbeeld acht uur lang onafgebroken zorg verlenen aan een patiënt in isolatie, waarna een rustperiode volgt om zowel de kwaliteit van de zorg als de eigen veiligheid te waarborgen.

De reden dat het LUMC voor deze taak is gekozen, ligt in hun ruime ervaring met ernstige infectieziekten en het behandelen van patiënten in strikte isolatie. Het ziekenhuis voert regelmatig intensieve oefeningen uit om de protocollen actueel en effectief te houden. Een belangrijke bron van expertise is de recente coronapandemie, waarbij het ziekenhuis een voortrekkersrol speelde in de zorg voor besmette patiënten.

Omdat het hantavirus, net als het coronavirus, wordt beschouwd als een virus dat via de luchtwegen kan worden overgedragen, kunnen de opgedane lessen direct worden toegepast. Hoewel dit specifieke virus nog nooit eerder in het LUMC is behandeld, stelt de algemene kennis over virusoverdracht het team in staat om adequaat te reageren. Viroloog Vossen legt uit dat het risico op mens-op-mens overdracht van het hantavirus over het algemeen als klein wordt ingeschat.

De meeste gevallen die in Amerika worden beschreven, ontstaan door een zoönose, waarbij het virus overgaat van een besmette rat of muis naar een mens. Hoewel verspreiding tussen mensen incidenteel voorkomt, is dit relatief zeldzaam. Echter, zodra iemand besmet is en een longontsteking ontwikkelt, is de kans op een ernstig ziekteverloop zeer groot. Dit onderstreept het belang van snelle interventie en gespecialiseerde zorg.

Ondanks de ernst van de situatie benadrukt Vossen dat het zorgpersoneel geen reden heeft tot angst. De trainingen zijn grondig en de beschermingsmiddelen zijn van het hoogste niveau. Hoewel de behandeling van hantaviruspatiënten geen dagelijkse routine is, is het ziekenhuis juist uitgerust om dergelijke zeldzame en complexe gevallen op te vangen. Door alert te blijven en internationaal samen te werken, streeft Nederland ernaar de impact van deze infectie te minimaliseren en de patiënten de best mogelijke zorg te bieden





Drie opvarenden van cruiseschip Hondius geëvacueerd vanwege hantavirusDe WHO meldt dat drie passagiers van het cruiseschip Hondius zijn geëvacueerd vanwege het hantavirus. Twee hebben acute symptomen, de derde had contact met een overleden patiënt. Ze worden naar Europese ziekenhuizen gebracht, waaronder mogelijk het LUMC en Radboudumc. Het schip mag niet aanmeren in Kaapverdië, maar de Spaanse regering overweegt aanleg op Tenerife, wat de president van de Canarische Eilanden wil tegenhouden.

LUMC vangt passagier van cruiseschip MV Hondius op met vermoeden hantavirusEen passagier van het cruiseschip MV Hondius met symptomen van het hantavirus wordt in strikte isolatie opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum. Het ziekenhuis stelt dat de kans op besmetting klein is.

