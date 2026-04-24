Lukkien verbiedt contact met Valente voor duel met Feyenoord

Dick Lukkien heeft zijn spelers verboden om contact te hebben met Luciano Valente van Feyenoord, uit angst dat tactische informatie uitlekt. De trainer blikt vooruit op de wedstrijd tegen Feyenoord en spreekt zijn bewondering uit voor Valente, maar benadrukt dat hij tijdens de wedstrijd alles zal doen om te winnen. FC Groningen hoopt nog op play-offs voor Europees voetbal.

Dick Lukkien , de trainer van FC Groningen, heeft zijn spelersgroep een duidelijke instructie gegeven: vermijd contact met Luciano Valente , de middenvelder van Feyenoord . Deze maatregel is genomen in aanloop naar de belangrijke thuiswedstrijd tegen Feyenoord aanstaande zaterdagmiddag.

De achtergrond van dit verbod ligt in een eerdere confrontatie met Valente, waarbij hij erin slaagde cruciale informatie over de tactische opstelling en het speelplan van FC Groningen te achterhalen. Lukkien benadrukt dat het niet om een complete radiostilte gaat, maar eerder om het beschermen van de tactische plannen en het voorkomen van ongewenste lekken.

Hij geeft aan dat Valente bij de vorige ontmoeting een aanzienlijke hoeveelheid informatie heeft weten te bemachtigen, inclusief de verwachting dat hij zelf niet zou spelen, wat hem in staat stelde de strategie van Groningen te ontrafelen. Dit was uiteraard een nadeel voor de Groningers, en Lukkien hoopt dat zijn spelers deze les hebben geleerd en in de toekomst voorzichtiger zullen zijn met het delen van informatie.

Ondanks de tactische waarschuwing en het verbod op contact, toont Lukkien respect en waardering voor Valente als persoon en voetballer. Hij kijkt uit naar het weerzien en verwacht zelfs een knuffel te geven, maar benadrukt dat hij tijdens de wedstrijd alles zal doen om ervoor te zorgen dat Valente en Feyenoord niet winnen. Lukkien beschrijft Valente als een 'gouden joch' en een 'geweldige voetballer' en geeft aan hem het allerbeste te gunnen, maar dan wel na de wedstrijd.

Hij hoopt dat Valente na afloop Groningen kan feliciteren met de overwinning. De Trots van het Noorden heeft nog steeds kans op het bereiken van de play-offs voor Europees voetbal, en Lukkien is optimistisch over de mogelijkheden. Hij voelt een goede energie binnen de groep en is tevreden met de manier waarop het team speelt. Hij hoopt dat ze het seizoen kunnen verlengen met nog twee wedstrijden, wat de kans op Europese deelname zou vergroten.

De focus ligt nu volledig op de wedstrijd tegen Feyenoord en het beschermen van de tactische plannen tegen de sluwe tactieken van Valente. De trainer is ervan overtuigd dat zijn spelers de ernst van de situatie begrijpen en zich zullen houden aan de instructies. De discussie over talenten en spelerskwaliteiten is ook niet onopgemerkt gebleven. Er wordt verwezen naar de kwaliteiten van Yamal, waarbij benadrukt wordt dat hij, ondanks zijn jeugdige gedrag, een uitzonderlijk talent is.

Het wordt aangekaart dat sommige mensen de kwaliteiten van Veerman bagatelliseren, maar dat dit waarschijnlijk zal veranderen zodra hij in hun eigen team speelt. Deze observaties benadrukken de subjectiviteit van voetbalanalyses en de neiging om spelers anders te beoordelen afhankelijk van hun teamverband.

De voorbereiding op de wedstrijd tegen Feyenoord is intensief en gericht op het neutraliseren van de dreiging die Valente vormt, terwijl tegelijkertijd de focus ligt op het benutten van de eigen kwaliteiten en het creëren van een positieve sfeer binnen de selectie. Lukkien is vastbesloten om met zijn team te vechten voor een plek in de play-offs en hoopt dat de supporters de ploeg massaal zullen steunen tijdens de cruciale wedstrijd tegen Feyenoord.

De trainer is ervan overtuigd dat met de juiste instelling en teamgeest alles mogelijk is





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Naam van Feyenoord-directeur Te Kloese valt bij dolende club in Zuid-Amerika'Feyenoord-directeur Dennis te Kloese zou mogelijk terug kunnen keren in Mexico. De naam van de beleidsbepaler zou nadrukkelijk op de verlanglijst staan bij Monterrey, zo meldt de Mexicaanse tak van Marca .

'Vertrek Dennis te Kloese aanstaande: directeur Feyenoord onderweg naar nieuwe club'Dennis te Kloese is mogelijk bezig aan zijn afscheidstournee bij Feyenoord. De algemeen en technisch directeur van de nummer twee van Nederland is naar verluidt dicht bij een nieuw dienstverband in Mexico.

Opvallend gerucht: 'Dick Advocaat pusht Feyenoord om Rangers-speler te halen'Een opvallend gerucht uit Schotland. Dick Advocaat zou Feyenoord aan het pushen zijn om Rangers-verdediger Emmanuel Fernandez te halen, terwijl ook Arsenal interesse zou hebben in de speler.

Van den Herik ziet 'topkandidaat' voor Feyenoord: 'Hij heeft indrukwekkend CV'Voormalig Feyenoord-voorzitter Jorien van den Herik ziet in Robert Eenhorn de perfecte opvolger van Dennis te Kloese bij Feyenoord. In de zomer gaat laatstgenoemde de Rotterdamse club na 4,5 jaar verlaten. Te Kloese was in De Kuip actief als algemeen en technisch directeur.

Lukkien legt spelers 'contactverbod' op: 'Vorige keer trok Valente rookgordijn op'Dick Lukkien heeft zijn spelers op het hart gedrukt om in aanloop naar het duel met Feyenoord geen gevoelige informatie te delen met Luciano Valente. De oudgediende van FC Groningen profiteerde namelijk eerder in het seizoen van de openhartigheid van zijn voormalig ploeggenoten.

