Lukkien positief over Janse, kritisch over Land: oordeel over huurlingen

Dick Lukkien, trainer van FC Groningen, geeft een genuanceerd oordeel over de gehuurde spelers van Ajax en PSV. Janse, van Ajax, krijgt een positieve beoordeling, terwijl Land van PSV nog een jaartje nodig heeft.

De trainer van FC Groningen, Dick Lukkien , heeft zich uitgesproken over de prestaties van de gehuurde spelers van Ajax en PSV . Over verdediger Janse , gehuurd van Ajax , is Lukkien zeer positief. Hij ziet grote stappen in zijn ontwikkeling, met name na de winterstop. Lukkien is ervan overtuigd dat Janse al een kans zou kunnen krijgen bij Ajax . Hij geeft aan dat Janse zich sterk ontwikkelt en noemt hem een speler die veel vooruit denkt.

In tegenstelling tot zijn oordeel over Janse, is Lukkien een stuk kritischer over Tygo Land, de speler gehuurd van PSV. Hij vindt dat Land nog een jaar nodig heeft om echt een rol te kunnen spelen bij PSV. Lukkien benadrukt dat de kansen voor Land om te spelen bij PSV kleiner zijn dan bij FC Groningen.\Lukkien vermijdt de vraag of Land nog een jaar bij FC Groningen moet blijven. Hij wil niet op de stoel van de technisch directeur, Mo Allach, gaan zitten. Lukkien legt uit dat zijn rol als trainer is om spelers te helpen zich te ontwikkelen. Indien hij zou vinden dat Land klaar is voor PSV, dan zou hij dat direct aangeven. De trainer van FC Groningen noemt Janse sterk aan de bal, maar ook zonder bal. Hij merkt op dat Janse soms gemakzuchtig is, wat een aandachtspunt vormt voor verdere ontwikkeling. Lukkien geeft aan dat Janse over het algemeen veel vooruit denkt en daardoor niet snel in de problemen komt. Hans Kraay junior is het niet eens met de suggestie dat Janse en Youri Baas samen een goed duo zouden kunnen vormen bij Ajax. Lukkien daarentegen denkt dat slimme en goede spelers altijd goed kunnen samenspelen, ongeacht hun positie.\De beoordeling van Lukkien benadrukt de nuances in de ontwikkeling van jonge spelers. Terwijl Janse al rijp lijkt voor een kans bij Ajax, heeft Land volgens Lukkien nog een extra seizoen nodig om zich verder te ontwikkelen en klaar te zijn voor PSV. De trainer van FC Groningen focust op de individuele groei van de spelers en de afweging van de kansen die ze krijgen bij hun eigenlijke clubs. De focus ligt op de ontwikkeling en de mogelijkheden voor de spelers om hun potentieel te benutten. De uitspraken van Lukkien zijn een blijk van zijn betrokkenheid bij de spelers en zijn oog voor talent. De coach toont zijn inzicht in de behoeften van jonge voetballers en de factoren die hun succes bepalen. Hij schetst een beeld van hoe individuele kwaliteiten en de omstandigheden bij een club bepalend zijn voor de ontwikkeling van spelers





