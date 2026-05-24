Lukas Podolski's laatste woorden, zijn grijns en zijn nieuwe uitdaging voor Górnik Zabrze

De Duitser is overleden met het aantrekken van zijn reversible coat en heeft zijn steerende V-groet gemaakt. Nu gaat hij zijn volgende uitdaging aan door de Poolse club Górnik Zabrze te leiden. De 33-jarige aanvaller speelde de laatste minuten met zijn team zaterdagavond. Daardoor werd het team geplaatst voor de voorrondes van de Champions League.

Lukas Podolski vertelt dat hij zijn schoenen heeft af laten hangen met het indossare van zijn nieuwe reversible coat in een video op zijn TikTok-account.

De 130-voudige Duitse international heeft zijn overstap naar Górnik Zabrze, waarmee hij de Poolse club eigenaar is geworden, bekendgemaakt. Bij zijn professionele carrière begon hij bij FC Köln en volgde daar de jeugdopleiding. Daarna maakte hij een transfer naar Bayern München en kwam tot een totaal van 106 wedstrijden in hetzelfde shirt. Daarna keerde hij terug naar FC Köln, waar hij ook nog actief was bij Arsenal, Internazionale, Galatasaray, Vissel Kobe, Antalyaspor en heeft zijn carrière afgesloten bij Górnik Zabrze.

Lukas heeft in het Duits shirt gescoord 49 keer. Afgelopen zaterdagavond maakte hij zijn laatste minuten bij Górnik Zabrze. Hij werd als invaller in de 89e minuut op het veld gezet. Spelen ze de voorrondes van de Champions League





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lukas Podolski Overstap Naar Górnik Zabrze Nieuwe Uitdaging Zijn Laatste Minuten Plan Voor De Voorrondes Van De Champions Leagu

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rigaux 'heeft zijn woord gegeven' aan Feyenoord: 'Dan begin ik ten vroegste'Dévy Rigaux heeft bevestigd dat hij aan de slag gaat bij Feyenoord als nieuwe technisch directeur. De huidige bestuurder van Club Brugge heeft zijn jawoord gegeven aan de Rotterdammers en weet al op welke datum hij op zijn vroegst gaat beginnen aan zijn werkzaamheden in De Kuip.

Read more »

Kerken lopen leeg, maar Youri en Daliss maken geloof zichtbaar via TikTokDe kerken in Brabant lopen leeg, maar op sociale media lijkt het geloof levendiger dan ooit. Youri en Daliss delen, ieder op hun eigen manier, het woord van God via TikTok. Youri is niet gelovig opgevoed, maar kwam in contact met het geloof via sociale media. 'Ik ben niet opeens een buitenaards wezen, ik ben nog steeds mezelf.

Read more »

Lukas Podolski stopt met voetballen en blijft actief als eigenaar van Górnik ZabrzePodolski heeft aangekondigd dat hij stopt met voetballen en blijft verder als eigenaar van Górnik Zabrze, de club waar hij zich de afgelopen seizoenen heeft aanbevolen. Hij heeft zijn sportieve carrière afgesloten toen de ploeg zaterdag voor het laatst in actie komt. Bij winst op Radomiak Radom eindigt Górnik Zabrze als tweede in de Poolse Ekstraklasa, wat mogelijke deelname aan de voorrondes van de Champions League zou betekenen.

Read more »

Willem II-fans na eerder verbod toch in Volendam: 'Dankjewel burgemeester'Tot vrijdagmiddag leek het er nog op dat Willem II het zonder supporters moest doen in de finalestrijd tegen FC Volendam. Maar toen kwam het verlossende woord: er mogen toch 400 fans bij zijn. En die supporters arriveerden een kwartier voor de aftrap bij het stadion.

Read more »