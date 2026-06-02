Lukaku keert terug op het veld voor België en Napoli, na een langdurige blessure. Hij viel in tegen Kroatië en scoorde met succes.

Lukaku keert terug op het veld voor België en Napoli , na een langdurige blessure. Hij viel in tegen Kroatië en scoorde met succes. Zijn teamgenoten zijn blij met zijn terugkeer en zien hem als een belangrijke speler voor het team.

Bondscoach Rudi Garcia is echter voorzichtig en wil dat Lukaku geen terugval krijgt. België speelde tegen Kroatië in een 3-5-2-formatie, met nieuwe spelers in de ploeg. Ze zien dit systeem als een manier om meer variatie in het spel te krijgen. Lukaku's terugkeer is een goede zaak voor het team, maar hij moet nu ook nog bewijzen dat hij zijn vorm weer terug heeft





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lukaku België Napoli Kroatië Bondscoach Rudi Garcia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

België tankt vertrouwen tegen povere Kroaten, Lukaku maakt zijn rentree en scoortIn een weinig verheffend duel wordt op bezoek bij Kroatië een 0-1 overwinning geboekt, dankzij een doelpunt van Youri Tielemans.

Read more »

Scorende Lukaku keert terug bij Rode Duivels tijdens oefenzege in KroatiëBelgië is de voorbereiding op het WK 2026 begonnen met een oefenzege op Kroatië. Nog beter nieuws voor De Rode Duivels was de terugkeer van aanvalsleider Romelu Lukaku.

Read more »

België wint met 0-2 in Kroatië, Lukaku scoort bij rentree na blessureDe Belgische voetbalploeg versloeg Kroatië met 0-2 in een slordig duel. Romelu Lukaku maakte zijn rentree na drie maanden blessureleed en scoorde het tweede doel. Het was zijn negentigste treffer voor België. Bondscoach Rudi Garcia koos voor een experimentele opstelling met vijf verdedigers.

Read more »

België verslaat Kroatië: Lukaku luistert rentree op met trefferBelgië heeft dinsdag vertrouwen opgedaan richting het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De Rode Duivels waren in Rijeka met 0-2 te sterk voor Kroatië door goals van Youri Tielemans en Romelu Lukaku.

Read more »