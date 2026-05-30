Luis Enrique en PSG winnen Champions League

Luis Enrique en PSG hebben de Champions League gewonnen. Het was een historische dubbel voor de Franse grootmacht. Luis Enrique was vol ongeloof na de strafschoppenserie in de Puskás Aréna.

Luis Enrique , die het belangrijkste Europese clubtoernooi ook als trainer van Barcelona al won, meldt zich in een gezelschap met Bob Paisley , Zinedine Zidane en Pep Guardiola .

Carlo Ancelotti is baas boven baas met vijf Champions League-titels als trainer. Deze zege is nog mooier dan die van vorig jaar, zei Luis Enrique na de strafschoppenserie in de Puskás Aréna tegen Canal+. Vorig seizoen werd in München met 5-0 afgerekend met Internazionale. We wisten allemaal van tevoren hoe moeilijk het zou worden om dit Arsenal te verslaan.

Het is echt ongelooflijk dat we deze prijs opnieuw winnen. Dit is echt geweldig, voor ons, de club en de stad. We hebben deze titel volledig verdiend. De finale was erg spannend, maar nu is het tijd, ook voor alle fans, om een groot feest te vieren.

PSG-aanvoerder Marquinhos was ook vol ongeloof na de historische dubbel voor de Franse grootmacht. Twee keer op rij... niet te geloven, vertelde de Braziliaan voor de camera van Canal+. Onze trainer vertelde aan het begin van het seizoen dat het heel moeilijk zou worden om deze trofee nog keer te winnen, maar we hebben ons doel nu behaald. Dit is echt een collectieve prestatie: kijk ook naar de jongens die invallen en hun penalty hebben benut.

Ik denk dat het nu een gekkenhuis is in Parc des Princes (waar fans de finale bekeken op grote schermen). Parijs geniet hiervan en houd het netjes, aldus Marquinhos





