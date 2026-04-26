Luik-Bastenaken-Luik Live: Pogacar domineert, emoties en strijd in de Ardennen

Volg het liveblog van Luik-Bastenaken-Luik, het laatste wielermonument van het voorjaar. Updates over de mannen- en vrouwenkoers, met focus op Pogacar's dominantie, de emotionele achtergrond en de strijd in de Ardennen.

Welkom in het liveblog over het vierde wielermonument van het jaar. Het voorjaar sluit af met Luik-Bastenaken-Luik . De vrouwenkoers, 156 kilometer lang, start om 13.35 uur, met een verwachte finish rond 18.00 uur.

Een opvallend duo heeft een aanzienlijk gat geslagen met de rest van het peloton, waarbij Seixas ondanks zijn moeite, in het wiel van Pogacar blijft. Pogacar neemt direct de leiding, gesteund door zijn enige overgebleven ploegmaat Cosnefroy. Evenepoel moet al passen achter Buitrago, wat aangeeft hoe hoog het tempo ligt. Een emotioneel moment in de koers: Pogacar draagt een rouwband om zijn linkerarm, ter nagedachtenis aan zijn voormalige ploegmaat Cristian Camilo Munoz.

De 30-jarige Colombiaanse wielrenner overleed vorige week na een val tijdens de Ronde van de Jura, waarbij hij een ernstige infectie opliep. De renners hebben de Col du Maquisard achter zich gelaten en naderen nu de Côte de Desnié. Daarna volgt de beruchte La Redoute, gelegen in Sougné-Remouchamps, de geboorteplaats van Philippe Gilbert, die Luik-Bastenaken-Luik in 2011 won. Een goede positie voor deze steile klim is cruciaal, en verwacht wordt dat Pogacar hier zijn onvermijdelijke aanval zal plaatsen.

De vraag is of Evenepoel, Seixas en wellicht Skjelmose kunnen meegaan, en wat Ben Tulett van Visma in huis heeft. Pogacar kan rekenen op de steun van Novak en Cosnefroy, terwijl Sivakov na een intens tempo moest lossen. Het peloton bevindt zich nu op de Col du Rosier, de langste klim van de dag (4,4 km à 5,9%), met de UAE-trein voorop.

Pogacar zit er fris bij in vierde positie, met Evenepoel en zijn mannen vlak achter hem, en daarachter het veelbelovende Franse talent Seixas. Na de Rosier volgen nog de Col du Maquisard (2,4 km à 5,7%) en de Côte de Desnié (1,6 km à 8,1%). Schachmann van Quick-Step probeert een aanval te plaatsen op de Côte de la Haute-Levée, maar zonder succes. Analist Michael Boogerd voorspelt terecht dat deze actie waarschijnlijk nergens toe zal leiden.

De vluchters worden nu ingehaald op de Côte de Stockeu, een loeisteile klim van 1 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 12,5 procent. Het peloton rijdt weer vooraan. Van de 175 renners die aan de start gingen, zijn er nog maar 70 over. De klim is bijzonder zwaar, met stukken tot wel 18 procent.

Op de top staat een monument ter ere van Eddy Merckx, de 'Kannibaal', die Luik-Bastenaken-Luik vijf keer heeft gewonnen. Pogacar kan vandaag zijn vierde overwinning behalen en daarmee Argentin en Valverde evenaren, die eveneens vier keer de koers hebben gewonnen. Een nieuwe kopgroep is ontstaan, bestaande uit Kamp, Leeimreize en Houle, nadat Eenkhoorn en Veistroffer zijn teruggevallen. Ze hebben nog zo'n 40 seconden voorsprong op het peloton, aangevoerd door UAE.

Het peloton heeft de grote groep met Evenepoel en Bernal ingehaald. Pidcock, een van de outsiders, is gelost uit het peloton, samen met nog zo'n 20 renners. Hij geeft aan dat een top 10-klassering al een mooi resultaat zou zijn, wat nu onwaarschijnlijk lijkt. Veistroffer heeft zich aangesloten bij de kopgroep.

De vrouwenkoers is ook begonnen, met favorieten als Vollering en Pieterse. De renners rijden op een hoog tempo, bijna 45 kilometer per uur, ondanks dat er al 2500 hoogtemeters zijn afgelegd. Vanuit de helikopter is te zien dat renners tijdens het fietsen hun behoefte doen





