Luik-Bastenaken-Luik Live: Kopgroep neemt voorsprong, Pogacar achtervolgt

Volg de ontwikkelingen in Luik-Bastenaken-Luik, het laatste wielermonument van het voorjaar. Een grote kopgroep heeft een voorsprong op het peloton, waar Pogacar achtervolgt. Nieuws over renners die niet van start zijn gegaan en de tactieken van de verschillende ploegen.

Welkom bij het liveblog van Luik-Bastenaken-Luik , het vierde wielermonument van het jaar. De vrouwenkoers is begonnen om 13.35 uur en de finish wordt rond 18.00 uur verwacht.

Een interessant nieuwtje tussendoor: Van der Breggen en Niewiadoma, beide rensters van SD Worx, zullen ook deelnemen aan de Vuelta, die over een week in Marin, Spanje, van start gaat. In de koers zelf zien we dat UAE in de achtervolging weinig steun krijgt. De meeste ploegen hebben renners voorin, behalve Decathlon van Seixas. Stan Dewulf van UAE probeert de achterstand te verkleinen, die momenteel 3.35 minuten bedraagt.

De aandacht verschuift naar Evenepoel, die als enige echte favoriet in de kopgroep zit, wat herinneringen oproept aan zijn overwinning in 2023. Toen won hij met een solo van 30 kilometer na een aanval op de Côte de la Redoute. Pogacar viel vroeg in de wedstrijd en brak twee botjes in zijn hand, wat zijn deelname beëindigde. Er is activiteit in de kopgroep, met een poging van Bax, Leknessund, Dinham, Le Berre en Uriarte, maar ze zijn weer ingehaald.

Het verschil met de kopgroep is nu 3.40 minuten. De kopgroep heeft in het eerste uur een snelheid van 45 kilometer per uur gehaald, ondanks de vele hoogtemeters. Weiss en Pérez zijn gelost uit de kopgroep, die nu uit 52 renners bestaat. UAE probeert in het peloton de achterstand te verkleinen met Wellens en Laengen, maar het gat wordt groter, nu 2.30 minuten.

Novak van UAE zit nog wel voorin, net als Denz, de ploeggenoot van Evenepoel. Picnic heeft met Van den Broek, Dinham, Koerdt en Leemreize vier renners voorin. Er zijn zeven Nederlanders in de kopgroep: Van Baarle, Huising, Bax, Van der Lee, Eenkhoorn, Van den Broek en Leemreize. De koers is direct ontketend met een grote kopgroep van 50 man die 35 seconden voorloopt op de rest.

Hannes Wilksch van Tudor heeft moeite om bij te blijven. Ion Izagirre is in de eerste kilometers gevallen en moet terugkomen. Het peloton is in tweeën gesplitst en Pogacar zit niet in de voorste groep, het verschil is 25 seconden. De renners zijn begonnen met een geneutraliseerde start van 2,5 kilometer in Luik.

Het weer is goed, met een temperatuur die kan oplopen tot 19 graden, maar er is een sterke wind uit het noordoosten. Julian Alaphilippe zal niet van start gaan vanwege medische redenen. Tudor mist ook Marc Hirschi vanwege een gebroken sleutelbeen en Lenny Martinez vanwege rust, vervangen door Matthijs Paasschens. James Shaw (EF) en Alexandre Delettre (TotalEnergies) zijn ook niet van start gegaan.

Evenepoel en Bernal van Ineos zitten mee in de voorste groep, terwijl de overige favorieten in het peloton achter hen zitten. UAE heeft Wellens en Laengen teruggetrokken om te helpen het gat te dichten





