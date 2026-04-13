Lufthansa Piloten Staken: Honderden Vluchten Geannuleerd

Piloten van Lufthansa staken voor twee dagen, wat leidt tot honderden annuleringen. De staking is de vierde dit jaar en betreft ook personeel van dochterondernemingen. Geschillen over salaris en pensioenen bij Cityline liggen aan de basis van het conflict.

De piloten van Lufthansa , de grootste luchtvaartmaatschappij van Duitsland, hebben sinds middernacht het werk neergelegd voor twee dagen. Dit heeft als gevolg dat er op maandag en dinsdag naar verwachting honderden vluchten geannuleerd moeten worden, zo meldt de pilotenvakbond Vereinigung Cockpit (VC). Vooral de grote luchthavens zoals München en Frankfurt zullen aanzienlijke hinder ondervinden van deze annuleringen, voorspelt de bond.

Het betreft al de vierde staking van dit jaar bij de maatschappij, wat duidt op een aanhoudend conflict tussen het personeel en de directie. De staking omvat tevens personeel van dochterondernemingen zoals Lufthansa Cargo en Cityline, wat de impact van de actie verder vergroot. Eerder, afgelopen vrijdag, legde het cabinepersoneel al het werk neer, resulterend in honderden gecancelde vluchten. Nu zijn de piloten aan de beurt, waardoor reizigers opnieuw met verstoringen van hun reisplannen te maken krijgen. De beslissing van de bond om geen stakingen te organiseren op vluchten naar landen in het Midden-Oosten, is genomen vanwege de 'gespannen situatie' die is ontstaan door de aanhoudende oorlog tussen de VS en Iran. Dit toont aan dat er rekening wordt gehouden met de complexe geopolitieke situatie en de veiligheid van passagiers en bemanning. Het conflict dat ten grondslag ligt aan deze stakingen draait voornamelijk om een geschil tussen het personeel en het management van Cityline, een dochteronderneming die zich voornamelijk bezighoudt met vluchten binnen Europa. De onvrede onder de werknemers richt zich vooral op de arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder de salariëring en de pensioenregelingen bij deze maatschappij. De gesprekken tussen de bond en de directie hebben tot dusverre geen bevredigend resultaat opgeleverd, waardoor het personeel genoodzaakt is tot deze drastische maatregel. De staking bij Lufthansa werpt een schaduw over de luchtvaartsector en onderstreept de aanhoudende spanningen rond arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid. De frequentie van de stakingen dit jaar is een duidelijke indicatie van het gebrek aan overeenstemming tussen de bonden en het management. De impact van deze acties is voelbaar voor duizenden reizigers, die met vertragingen, omboekingen en zelfs annuleringen te maken krijgen. De luchtvaartmaatschappij wordt geconfronteerd met aanzienlijke financiële verliezen door de geannuleerde vluchten, naast imagoschade en een vermindering van het vertrouwen van passagiers. De situatie benadrukt het belang van effectieve onderhandelingen en een constructieve dialoog tussen de vakbonden en de directie om verdere arbeidsconflicten te voorkomen. Er zijn veel onzekerheden omtrent de duur van de staking en de mogelijke gevolgen. De impact van deze actie zal ongetwijfeld voelbaar zijn voor de economie, met name voor de toeristische sector en gerelateerde bedrijven. De stakingen illustreren de complexiteit van de luchtvaartsector, waarbij verschillende belangen van personeel, management en reizigers in evenwicht moeten worden gebracht. De situatie rondom de stakingen bij Lufthansa en de dochterondernemingen is een signaal aan de gehele luchtvaartindustrie. Het laat zien dat het garanderen van eerlijke arbeidsvoorwaarden, inclusief een competitief salaris en adequate pensioenregelingen, essentieel is voor het behoud van een gemotiveerde en loyale werknemersgroep. De directie van Lufthansa wordt geconfronteerd met een uitdaging om de arbeidsverhoudingen te verbeteren en een duurzame oplossing te vinden voor het conflict. De bonden blijven vasthouden aan hun eisen, wat de onderhandelingen bemoeilijkt. De toekomst van de arbeidsverhoudingen bij Lufthansa en haar dochterondernemingen hangt af van de bereidheid van beide partijen om compromissen te sluiten en te investeren in een gezamenlijke toekomst. De gevolgen van deze stakingen zullen de komende dagen duidelijk worden, en het is te hopen dat er snel een oplossing komt om verdere verstoringen te voorkomen en het vertrouwen van de passagiers te herstellen. De rol van de overheid bij eventuele bemiddeling zou eveneens kunnen worden overwogen, indien de impasse blijft voortduren





Estland koopt nog eens drie Himars-raketsystemen: 'Zorgt voor meer afschrikking'De geavanceerde raketsystemen kunnen op een afstand van honderden kilometers heel precies doelen raken.

Read more »

'In sneltreinvaart: Liverpool-vertrekker Robertson bereikt mondeling akkoord'Een paar dagen nadat Andrew Robertson en Liverpool wereldkundig maakten dat er na dit seizoen een einde aan de samenwerking komt, heeft de Schot al een mondeling akkoord bereikt met Tottenham Hotspur. Een transfer is nog geen uitgemaakte zaak.

Read more »

Brand in stadion FC Basel leidt tot uitstel wedstrijdEen brand in het stadion van FC Basel heeft geleid tot aanzienlijke schade en het uitstellen van een wedstrijd. De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar de impact is groot voor de club en de planning van de competitie.

Read more »

Geliefde ganzen doodgereden, mogelijk met opzet: 'Botjes staken uit de poten''Ik ben er ziek van.' Een drama op de Laan van Meerdervoort in Den Haag. Een ganzenfamilie is zaterdagochtend aangereden, mogelijk bewust.

Read more »

'Meer dan een spelletje', WK Rikken maakt heel veel losHet derde ‘Wereldkampioenschap Rikken’ bracht zondag honderden enthousiaste deelnemers samen in het provinciehuis in Den Bosch. Wat ooit begon als een gezellig kaartspel is hier nu uitgegroeid tot veel meer. Het kaartspel is voor velen een traditie geworden die generaties verbindt.

Read more »

Rikken leeft als nooit tevoren: WK brengt honderden spelers samenHet derde ‘Wereldkampioenschap Rikken’ bracht zondag honderden enthousiaste deelnemers samen in het provinciehuis in Den Bosch. Wat ooit begon als een gezellig kaartspel is hier nu uitgegroeid tot veel meer. Het kaartspel is voor velen een traditie geworden die generaties verbindt.

Read more »