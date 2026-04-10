Lufthansa Cabinepersoneel Staakt: Honderden Vluchten Geannuleerd

Een staking van het cabinepersoneel bij Lufthansa op de laatste dag van de paasvakantie in Duitsland leidt tot massale annuleringen. De vakbond UFO eist betere arbeidsvoorwaarden en een sociaal plan voor Lufthansa Cityline.

In Duitsland is er een staking begonnen bij het cabinepersoneel van Lufthansa , direct na middernacht. De staking heeft enorme gevolgen, vooral op deze dag die samenvalt met de laatste dag van de paasvakantie in Duitsland, wat resulteert in een aanzienlijk grotere drukte op de luchthavens. Lufthansa , de grootste vliegmaatschappij van Duitsland, probeert de impact te minimaliseren door vluchten uit te besteden aan andere maatschappijen binnen de Lufthansa -groep.

Ondanks deze inspanningen zijn honderden vluchten geannuleerd, wat aanzienlijke overlast veroorzaakt voor passagiers die net terugkeren van hun vakantie. De Duitse vliegmaatschappij benadrukt dat de staking extra hard aankomt bij passagiers, gezien de timing met het einde van de paasvakantie, een periode waarin de vraag naar vluchten traditioneel hoog is. De staking wordt georganiseerd door de Duitse cabinepersoneelsvakbond UFO. UFO meldt dat alle vluchten van en naar de luchthavens van Frankfurt en München worden getroffen. Frankfurt Airport, de grootste luchthaven van Duitsland, is zwaar getroffen. BR24, een regionale nieuwszender, meldt op basis van een woordvoerder dat in München alleen al ongeveer 400 vluchten zijn geannuleerd. De staking heeft ook invloed op vluchten van Lufthansa Cityline, een dochteronderneming van Lufthansa. De staking zal naar verwachting tot 22.00 uur duren, wat betekent dat passagiers de hele dag last zullen hebben van de verstoringen.\De reden voor de staking is de eis van het cabinepersoneel voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) en betere arbeidsvoorwaarden. De vakbond, UFO, benadrukt de noodzaak van verbeterde arbeidsomstandigheden en een eerlijker loonbeleid. Naast de eisen met betrekking tot de cao, heeft de vakbond ook specifieke zorgen over het lot van het personeel van Lufthansa Cityline. Lufthansa heeft plannen aangekondigd om het dochterbedrijf op te heffen, wat in gevaar brengt 800 arbeidsplaatsen. UFO dringt aan op het opstellen van een sociaal plan om de gevolgen van deze reorganisatie voor het cabinepersoneel van Lufthansa Cityline te verzachten. Dit plan moet de werknemers beschermen en hen ondersteuning bieden tijdens de overgangsperiode. De vakbond wil garanties voor hun toekomst en benadrukt dat de impact van de reorganisatie op de werknemers zo klein mogelijk moet zijn. De huidige staking is een direct gevolg van de gesprekken die zijn gevoerd over de cao en de onzekerheid rond de toekomst van Lufthansa Cityline. \Deze staking volgt op een eerdere staking in februari, toen piloten en cabinepersoneel het werk neerlegden. Dit toont aan dat er aanhoudende spanningen zijn tussen Lufthansa en haar personeel over verschillende kwesties, waaronder arbeidsvoorwaarden en de toekomst van de werknemers. De herhaalde stakingen duiden op een gebrek aan overeenstemming tussen de partijen, wat een weerspiegeling is van de aanzienlijke verschillen in hun posities. De gevolgen van deze staking zijn aanzienlijk, niet alleen voor de passagiers die hun vluchten moeten missen of vertragingen ondervinden, maar ook voor de reputatie van Lufthansa. De herhaalde verstoringen van de vluchten kunnen het vertrouwen van passagiers in de vliegmaatschappij schaden. Lufthansa zal zich moeten inspannen om de situatie te normaliseren en constructieve gesprekken te voeren met het personeel om verdere verstoringen in de toekomst te voorkomen. De huidige situatie onderstreept het belang van effectieve arbeidsrelaties en de noodzaak van een evenwichtige aanpak om de belangen van zowel de werknemers als de vliegmaatschappij te behartigen. De vliegmaatschappij zal de komende periode moeten laten zien dat ze bereid is om te luisteren naar de zorgen van het personeel en te zoeken naar duurzame oplossingen.





