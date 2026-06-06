Luciano Valente: van toneel naar Feyenoord

Feyenoord-middenvelder Luciano Valente vertelt over zijn verleden als acteur en de keuze tussen toneel en voetbal. Hij sluit een tv-carrière na zijn profcarrière niet uit.

Luciano Valente , de 22-jarige middenvelder van Feyenoord , had vroeger een opmerkelijke bijbaan: hij stond regelmatig op de planken als acteur. In een interview met Feyenoord Magazine vertelt hij over zijn ervaringen met toneelspelen en de keuze die hij uiteindelijk moest maken tussen een carrière in de spotlights van het theater of op het voetbalveld.

Valente speelde mee in de voorstelling 'Wel winnen, hè!

' van de stichting Positief Coachen, een productie die draait om sportiviteit en plezier in het voetbal. De eerste keer dat hij op het toneel stond, ging het gelijk goed, herinnert hij zich. Vanaf dat moment werd zijn rol telkens iets groter en begon hij het zelf steeds leuker te vinden. Uiteindelijk speelden ze ongeveer veertig voorstellingen per jaar, door het hele land.

Hij moest niet alleen acteren, maar ook zingen en dansen. Als je het hem nu vraagt, zou hij dat nooit meer doen, maar destijds vond hij het heel leuk. Na een jaar of twee kwam er een fase waarin hij moest kiezen tussen theater en voetbal, omdat het niet meer te combineren was. Valente koos uiteindelijk voor het voetbal, omdat hij altijd al profvoetballer wilde worden.

Maar hij sluit niet uit dat hij na zijn voetbalcarrière alsnog een tv-carrière oppakt. Een rol in een serie zou hij zeker zien zitten, mits het een personage is dat dicht bij hemzelf ligt. Op het toneel staan vond hij nooit spannend; hij was nooit verlegen en vond het niet eng om voor grote zalen te spreken. Dat ging hem elke keer makkelijk af.

Volgens hem heeft toneelspelen hem enorm geholpen in hoe hij nu is, bijvoorbeeld in interviews. Hij zegt altijd wat hij denkt en heeft er geen moeite mee om zichzelf te laten zien. Valente is een belangrijke kracht op het middenveld van Feyenoord, waar hij zijn acteertalenten nu inzet om zich uit te drukken op het veld. Zijn ervaring met optredens heeft hem geleerd om onder druk te presteren en zich niet te laten afleiden door het publiek.

Hij hoopt in de toekomst nog een kans te krijgen om te acteren, maar voorlopig ligt zijn focus volledig op het voetbal. Met zijn veelzijdige achtergrond en open karakter is hij een opvallende verschijning in de selectie van de Rotterdamse club. Feyenoord-fans kunnen genieten van een speler die niet alleen technisch vaardig is, maar ook een verhaal heeft dat verder reikt dan het voetbalveld





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Feyenoord Luciano Valente Toneel Voetbal Acteer-Carrière

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