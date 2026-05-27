Luciano Valente niet geselecteerd voor WK voetbal

Bondscoach Ronald Koeman heeft Luciano Valente, aanvaller van Feyenoord, niet geselecteerd voor het WK voetbal in de Verenigde Staten. Koeman heeft Valente en Kees Smit, ook van Feyenoord, uitgesloten van de selectie vanwege hun prestaties in het seizoen.

Luciano Valente gaat niet naar het WK voetbal in de Verenigde Staten. De Stadjer is door bondscoach Ronald Koeman niet opgenomen in de selectie voor het WK.

Valente trainde de afgelopen dagen met vijf andere spelers die aasden op een plek in de selectie van Koeman in Zeist. Naast Valente waren Guus Til, Kees Smit, Mark Flekken, Quinten Timber en Noa Lang van de partij op het mini-trainingskamp. Van die groep valt naast Valente ook Smit buiten de boot.

'Het liefst had ik Valente en Smit allebei meegenomen', zei Koeman op de persconferentie waarin hij de WK-selectie toelichtte. 'Maar het is wel een situatie waarin we keuzes moeten maken. Op het moment dat Jerdy Schouten wegvalt en ik naar m'n selectie kijk, kan ik Valente en Smit niet vergelijken met Schouten of De Roon, allebei echt controlerende middenvelders. En dat zijn Valente en Smit niet.

Toen Koeman vervolgens naar de andere middenvelders keek die hij tot zijn beschikking heeft, zette hij het tweetal tegen die keuzes af.

'En dan vind ik, in het geval van Luciano, dat hij minder fris oogt na een heel zwaar seizoen bij Feyenoord. in de november-periode was hij bijvoorbeeld een stuk beter en frisser dan in maart. En dan maak je keuzes.

'Valente, die vorige zomer FC Groningen verruilde voor Feyenoord, speelde tot nu toe twee interlands voor het Nederlands elftal. Hij debuteerde op 17 november afgelopen jaar als invaller in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen. Op 31 maart kreeg hij in de oefenwedstrijd tegen Ecuador opnieuw speeltijd als invaller. Vader Roberto Valente is desalniettemin trots.

‘We vinden het juist fantastisch dat Luciano het al zover heeft geschopt’, vertelt hij op weg naar zijn vakantieadres in Italië. ‘Hij heeft een fantastisch seizoen gedraaid. En boven verwachting, hè? Hij ging naar Feyenoord met het idee om eerst te wennen, maar uiteindelijk heeft hij het goed gedaan.

’ Aan zijn inzet heeft het dan ook niet gelegen, vervolgt vader Valente.

‘Hij heeft er alles aan gedaan, en het is ook niet voor iedereen weggelegd, daar moet je heel erg trots op zijn. Hij hoort bij een lijst van veertig spelers, niet iedereen kan mee. Het is wat het is. ’Volgens Valente senior kan zijn zoon er ook alleen maar sterker van worden.

‘Het is voor volgend seizoen motivatie om het nog beter te doen. Sowieso om bij Feyenoord de focus te houden, je gaat Champions League spelen, je best doen, we zien wel. ’Het WK begint op 11 juni. Nederland is ingedeeld in groep F en treft Japan, Tunesië en Zweden als tegenstanders.

Oranje speelt op 14 juni in de Amerikaanse stad Dallas de eerste wedstrijd, tegen Japan





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WK Voetbal Nederland Ronald Koeman Luciano Valente Feyenoord Selectie Prestatie Motivatie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Boulahrouz spreekt over de komst van Eenhoorn bij FeyenoordBoulahrouz, oud-verdediger van Feyenoord en AZ, spreekt over de komst van trainer Eenhoorn bij Feyenoord. Volgens Boulahrouz heeft Eenhoorn de juiste persoonlijkheid en karakter voor Feyenoord. Theo Janssen, oud-spits van Feyenoord en AZ, is enthousiast over de aanstelling en verwacht dat Eenhoorn veertig procent kan leveren van wat hij bij AZ heeft geleverd.

Read more »

Boskamp ziet komst Rigaux naar Feyenoord wel zitten: ‘Hij zegt wat hij denkt’Jan Boskamp heeft vertrouwen in de komst van Dévy Rigaux als nieuwe technisch directeur van Feyenoord.

Read more »

Jan Boskamp heeft vertrouwen in Dévy Rigaux als nieuwe technisch directeur van FeyenoordJan Boskamp spreekt over de komst van Dévy Rigaux als nieuwe technisch directeur van Feyenoord. Hij verwacht dat Rigaux iemand binnenhaalt die niet bang is om moeilijke beslissingen te nemen en die een duidelijke rol zal spelen richting trainer Robin van Persie.

Read more »

Luciano Valente loopt plaats in WK-selectie Nederlands elftal misLuciano Valente gaat niet naar het WK voetbal in de Verenigde Staten. De Stadjer is door bondscoach Ronald Koeman niet opgenomen in de selectie voor het WK.

Read more »