Luchtalarm blijft bestaan, minister Van Weel komt terug op besluit om het af te schaffen

Minister Van Weel heeft besloten om het luchtalarm niet af te schaffen. In plaats daarvan komt er een nieuw systeem, dat landelijk kan worden bediend. Het alarm krijgt ook nieuwe geluidssignalen.

Het luchtalarm blijft in Nederland bestaan. Minister Van Weel (Justitie en Veiligheid) heeft besloten om het alarmsysteem niet af te schaffen. In plaats daarvan komt er een nieuw systeem, dat landelijk kan worden bediend.

Het alarm krijgt ook nieuwe geluidssignalen. De minister wilde het luchtalarm per 1 januari 2028 uitschakelen, maar komt daarop terug. Het alarm blijft bestaan naast het NL-Alert, de luid piepende waarschuwing op mobiele telefoons. In Nederland staan nu zo'n 4200 alarmpalen.

Om die af te laten gaan, moet nu nog in elke veiligheidsregio de knop worden ingedrukt. Dat moet straks via één landelijke knop kunnen. Het systeem wordt gelinkt aan een detectiesysteem van defensie. De discussie over het luchtalarm speelt al jaren, ook in Overijssel.

Opeenvolgende kabinetten probeerden er afscheid van te nemen en wilden bij een crisis, ramp of militaire aanval alleen nog een NL-Alert versturen. Veiligheidsregio's door het hele land en de Tweede Kamer vinden dit geen goed idee. Dat geldt ook voor de Overijsselse Vereniging voor Krachtige Kernen (OVKK). Uit onderzoek blijkt dat 10 procent van de Nederlanders niet bereikt wordt door een NL-Alert.

Mede daarom pleitte de Tweede Kamer na de aankondiging over het afschaffen van het luchtalarm voor een alternatief sirenenetwerk. Van Weel zei dat daar Nu schrijft de minister in zijn Kamerbrief dat het toch nodig is om naast NL-Alert nog een waarschuwingssysteem te hebben. Uit onderzoek blijkt dat NL-Alert volstaat als alerteringsmiddel in vredestijd. Bij een scenario van ernstige hybride en militaire dreigingen is het echter kwetsbaar om enkel over NL-Alert te beschikken.

De Overijsselse Vereniging voor Krachtige Kernen is blij met de uitkomst, zo meldt Ilse Duursma, voorzitter van de OVKK.





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