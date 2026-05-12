De achttienjarige defenderspelers Lucas Jetten verlaat Ajax aan het einde van dit seizoen, na onenigheid over een nieuw contract. Hij weet zichzelf niet terug te vinden in de verstegfelde van de club. Met meer dan tien jaar bij de jeugdopleiding van Ajax trekt hij verder, terwijl er interesse is van binnenlandse SC Cambuur en verschillende buitenlandse partijen.

Lucas Jetten verlaat Ajax transfervrij na onenigheid over nieuw contract. De achttienjarige verdediger, die in het seizoen 2023/2024 door Ajax werd bekroond als 'grootste talent van de jeugdopleiding', kon samen met de club geen overeenkomst bereiken over een verlenging van zijn aflopende contract.

Dit denkbeeld wordt bevestigd door officialiềuke bronnen binnen de club. Jetten, die familie is van minister-president Rob Jetten, onderhandelde dit seizoen met Ajax over een nieuwe overeenkomst, maar deine gesprekken biten dan ook partij geven zijn beide partijen ontpe zijn talento niet tot overeenstemming. Hierdoor staat de transfervrije vertrek de jonge verdediger voor inschotting verdienen. Met zijn vertrek sluit hij een periode af van tien jaar in de jeugdopleiding van Ajax.

Mogelijk is hij volgend seizoen nog wel actief in de Eredivisie. SC Cambuur heeft laten weten een concreet belang te hebben in de transfervrije speler. Ook andere teams uit binnen- en buitenland zijn in gesprek met de entourage van Jetten over een mogelijke overstap. De jeugdinternational volgde een 62-duurscaral uit voor Jong Ajax, maar maakte nooit zijn debuut voor het eerste elftal van de Amsterdammers.

Dit seizoen had hij twee keer een plaats in de wedstrijdselectie, maar hel duurde nooit um erin te komen. Bij Ajax gold Jetten echter als groot talent, wat werd bevestigd door het ontvangen van de Abdelhak Nouri Trofee in 2024. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het grootste talent van de jeugdopleiding en eerder was Jorrel Hato de winnaar. In het jaar daarvoor won Sean Steur de award.

Het vertrek van Jetten markeert het einde van een veelbelovend hoofdstuk bij de Amsterdammers. Voor de Zuid-Afrikaans geboren verdediger kan deze stap op het juiste moment komen om zijn carrière elders voort te zetten. De 1,70 meter lange speler laat achter zich een club waar hij lang heeft geleefd om zich in het voetbalkader zo vol te ontwikkelen. Het is meteen een nieuwe uitdaging voor Jetten om zijn prestaties elders voort te zetten, maar Ajax-software heeft bewezen waarde





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Voetbal Ajax Transfers Lucash Jetten SC Cambuur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Premier Jetten is opgenomen in ziekenhuis op BonairePremier Jetten is opgenomen in het ziekenhuis van Bonaire nadat hij tijdens het zwemmen in zee is geprikt. Hij had een allergische reactie, maar heeft er niets ernstigs aan overgehouden. Het programma van zijn bezoek aan Bonaire en Aruba is aangepast vanwege zijn ziekenhuisbezoek. Jetten slaat een bezoek aan het Openbaar Lichaam voor Landbouw, Veeteelt en Visserij over, terwijl Greenpeace daar tegen de uitspraak van de rechter protesteert. Daarnaast heeft Jetten een ontbijt met het bestuurscollege gemist op Aruba en zijn afspraken daar verschoven.

Read more »

Lucas Jetten vertrekt transfervrij van Ajax na 11 jaarLucas Jetten, een achtentwintigjarige linksback, heeft zijn contract bij Ajax niet verlengd en gaat transfervrij vertrekken. Diverse clubs, waaronder SC Cambuur, zijn geïnteresseerd in hem.

Read more »

Cambuur presenteert eerste zomeraanwinst: 'Hij past uitstekend bij de club'SC Cambuur heeft de eerste zomeraanwinst voor het seizoen 2026/2027 gepresenteerd. Morgan Costarelli maakt de overstap van het Franse Lille OSC en tekent in Leeuwarden een contract tot de zomer van 2029, met een optie voor een extra seizoen.

Read more »

Premier Jetten korte tijd opgenomen in ziekenhuis Bonaire na prik tijdens zwemmenHij had een allergische reactie, maar heeft er niks ernstigs aan overgehouden.

Read more »