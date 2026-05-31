Lucas (18) is de allerjongste molenaar van Nederland

Lucas Otte uit Meteren is op 18-jarige leeftijd de jongste gediplomeerde molenaar van Nederland. Hij deelt zijn passie voor het ambacht en werkt op molen De Vlinder in Deil.

Lucas Otte uit Meteren is met zijn achttien jaar de jongste molenaar van Nederland . Zijn passie voor draaiende machines begon al op jonge leeftijd. Toen hij nog een klein kind was, zat hij op een krukje voor de wasmachine om naar de trommel te kijken.

Die fascinatie voor beweging en mechaniek groeide uit tot een serieuze interesse in het oude molenaarsambacht. Op zijn veertiende ging hij in de leer bij ervaren molenaars en vorig jaar, op zeventienjarige leeftijd, haalde hij zijn molenaarsdiploma. Daarmee werd hij de jongste gediplomeerde molenaar van Nederland. Sinds zijn achttiende verjaardag mag hij zelfstandig de molen draaien.

Dat doet hij met veel plezier op De Vlinder in Deil, een prachtige windmolen waar hij samenwerkt met de ervaren molenaar Cini. Bij haar leert hij de fijne kneepjes van het vak, zoals het inschatten van het weer, het onderhoud van de molen en het bedienen van de wieken. Lucas vertelt dat er maar weinig jongeren zijn die het molenaarsvak interessant vinden. De gemiddelde leeftijd van molenaars in Nederland ligt rond de zestig jaar.

Daarom is hij extra trots dat hij zo vroeg zijn diploma heeft gehaald. De vonk sloeg echt over toen hij met zijn opa een bezoek bracht aan de molen van Beesd. Daar maakte hij kennis met molenaar Cees de Jong, die net zijn diploma had gehaald. Het enthousiasme van Cees werkte aanstekelijk op de jonge Lucas.

Vanaf dat moment was hij vastbesloten om zelf ook molenaar te worden. Hij begon met het volgen van theorielessen en praktijkdagen, waarbij hij stap voor stap leerde hoe een molen werkt. Er komt namelijk heel wat bij kijken. Naast kennis van het weer en techniek, moet een molenaar ook oog hebben voor veiligheid en onderhoud.

Pas als je alle aspecten beheerst, ben je klaar voor het examen. Lucas herinnert zich dat hij maandenlang heeft geoefend op het zetten van de zeilen en het bedienen van de rem. Het examen zelf was spannend, maar hij slaagde met vlag en wimpel. Sindsdien is hij een veelgevraagd spreker op evenementen en scholen, waar hij jongeren probeert te enthousiasmeren voor het ambacht.

De molen De Vlinder in Deil heeft een speciale plek in zijn hart. Het is een prachtige achtkante stellingmolen uit 1848, die oorspronkelijk werd gebruikt voor het malen van graan. Tegenwoordig draait de molen vooral voor het plezier van de bezoekers en om het ambacht levend te houden. Lucas besteedt veel vrije tijd aan de molen.

Als het stormt, slaapt hij onrustig omdat hij zich zorgen maakt over de wieken. Hij weet dat de molen meer kan hebben dan hij denkt, maar de betrokkenheid is groot. Laatst onweerde het flink en toen zat hij toch minder relaxed aan de keukentafel, ook al waren de zeilen gestreken en de wieken vastgelegd. Dat blijft elke keer spannend, vertelt hij met een glimlach.

Naast zijn werk als molenaar volgt Lucas ook een opleiding tot schilder. Hij combineert de twee opleidingen met een bijbaantje. Hoewel hij ontzettend van het molenaarsvak houdt, is hij niet van plan om er zijn beroep van te maken. Volgens hem zijn er in Nederland maar dertig tot veertig molenaars die fulltime van hun werk kunnen leven.

De meeste molenaars doen het als hobby of vrijwilligerswerk. Lucas ziet zichzelf in de toekomst vooral als een ambassadeur voor het molenaarsvak. Hij wil anderen inspireren om ook de schoonheid van deze oude ambachten te ontdekken. Op sociale media deelt hij regelmatig fotoos en verhalen over zijn werk op de molen.

Daarmee hoopt hij een breder publiek te bereiken. Zijn leeftijdsgenoten reageren vaak verbaasd als ze horen dat hij molenaar is. Sommigen vinden het ouderwets, anderen juist stoer. Lucas lacht erom en vertelt dat hij er trots op is.

Het is een ambacht dat al eeuwenoud is, maar nog steeds relevant. Zonder molens zou Nederland er heel anders uitzien. Ze zijn niet alleen beeldbepalend, maar ook een symbool van de strijd tegen het water. Lucas hoopt dat er nog veel jonge mensen het vak zullen oppakken.

Hij geeft regelmatig rondleidingen aan schoolklassen en probeert kinderen te laten zien hoe cool het is om een molen te bedienen. Het allerleukst vindt hij het om de wieken in de wind te zetten en te zien hoe de molen tot leven komt. Dan vergeet hij de tijd en geniet hij van het uitzicht over de polder. De molenaar zijn is voor hem niet alleen een hobby, maar een passie.

Hij is vastbesloten om deze passie nog vele jaren voort te zetten. Op dit moment is hij de jongste, maar over een paar jaar hoopt hij dat er nog meer jonge molenaars bij komen. Zijn advies aan andere jongeren: als je iets leuk vindt, ga er dan voor. Leeftijd is geen belemmering.

Met hard werk en enthousiasme kun je ver komen. En wie weet sta jij straks ook boven in de molen, met de wind in je haren





