Louis van Gaal terug als technisch directeur bij Ajax: een circus van spanningen en ergernissen

Louis van Gaal keert op 1 november terug bij Ajax als technisch directeur. Zijn terugkeer wordt gekenmerkt door spanning met trainer Ronald Koeman en een bizarre incident met Zlatan Ibrahimovic tijdens een trainingskamp. Daarnaast leidt een provocerende stropdas van de club tot publieke kritiek en een conflict tussen Ibrahimovic en Rafael van der Vaart.

Lees mijn interviews er maar op na, ik heb altijd gezegd dat ik op mijn 55ste wilde stoppen als trainer. Het is iets eerder geworden.

Louis van Gaal is net 52 geworden, heeft er weinig geslaagde dienstverbanden met Oranje en Barcelona opzitten en treedt het aanwezige journaille uitermate goedgeluimd tegemoet. Het is de dag van zijn gedicht over de cirkel die nu rond is. Per 1 november treedt hij aan als technisch directeur van Ajax. Ik kom weer terug op het oude nest, grijnst/buldert hij.

Dit is mijn club. Sinds Leo Beenhakker in de zomer was vertrokken als td en uiteindelijk uitgeweken naar Club América in Mexico, had Ajax naar een geschikte opvolger gezocht. Ronald Koeman had zich in die maanden lekker vrij gevoeld als trainer, maar nu krijgt hij dus een controlfreak boven zich. Gelukkig heeft hij altijd op goede voet gestaan met Louis van Gaal, hij was zijn assistent geweest in diens eerste periode bij Barcelona.

Maar al vrij snel begint zijn directe leidinggevende hem toch te irriteren. Veel succes met je nieuwe td. Ronald Koeman ontvangt het sms'je van broer Erwin, die, net als de rest van Nederland, heeft gezien dat Van Gaal tijdens het winterse trainingskamp in de Algarve pontificaal op een plastic stoeltje naast het veld is gaan zitten. En dan kent die nog maar de helft van het verhaal, dat Ronald Koeman vele jaren laat optekenen in zijn biografie.

Van Gaal vroeg of-ie mocht aanschuiven bij de functioneringsgesprekken met spelers. Ik zei dat ik aannam dat-ie niet het woord zou nemen. Nou, dat was geen probleem. Dat hield hij vol tot het gesprek met Zlatan Ibrahimovic.

Ineens zei hij tegen hem dat-ie nooit naar de eerste paal ging. Ik kon wel door de grond zakken. Witheet was ik. De volgende dag, op dat plastic stoeltje langs de zijlijn, ziet Van Gaal dat Zlatan ineens wel naar de eerste paal sprint.

De voormalig en toekomstig bondscoach staat op en begint hard te applaudisseren. Heel gênant, vindt Koeman. Ook de spelers gingen zich steeds meer aan zijn gedrag ergeren. Namens de spelersraad moeten keeper Bogdan Lobont, supertalent Rafael van der Vaart en levende legende Jari Litmanen, die kort daarna naar Finland zal terugkeren, zich op de tweede trainingsdag van de voorbereiding melden in kleedkamer 2.

Het is namelijk de jaarlijkse pakken-pas-dag van Oger, zoals de eigen clubwebsite het gebeuren omschrijft. De drie lieten hun oog vallen op een klassiek, donkergrijs kostuum. Het overhemd wordt, na het veelbesproken kersenrood van afgelopen seizoen, gewoon wit. De schoenen zijn stijlvol zwart suède.

Klinkt wat gewoontjes misschien, maar de stropdas zorgt dit jaar voor een grappig accent op het geheel: op de Ajax-rode das staat in het wit het nummer 1. Tenslotte is Ajax het hele komende seizoen regerend landskampioen. Zelden valt een grappig accent op een clubkostuum zo slecht. Elke dag dat de Amsterdammers niet bovenaan staan, nicht op 1, zullen ze met dat toppunt van arrogantie, zoals VI-hoofdredacteur Johan Derksen de voor hem onbegrijpelijke actie betitelt, om de oren worden geslagen.

Omdat Ajax dat seizoen teleurstellend presteert en het ijzersterke PSV van Guus Hiddink eigenlijk van begin tot eind op 1 staat, kunnen fotoshoppers hun lol op. De stropdas voelt als een molensteen om de nek. Daar zitten ze dan, de trainer en spelers van Ajax, op de derde verdieping van De Arena, in een kringetje. Zlatan Ibrahimovic zal de situatie ruim een decennium later terughalen in zijn biografie en moet er dan nog steeds een beetje om lachen.

De Zweed blijkt die dag namelijk niet zo van de kringgesprekken, zo merkt met name Rafael van der Vaart. Ik heb je niet expres geblesseerd en dat weet je best. Als je me nog een keer beschuldigt, breek ik allebei je benen, en dan expres. Hoe het zo ver kan komen tussen de aanvoerder en topscorer van Ajax?

Dan moeten we een terug naar een wedstrijd van een paar dagen eerder. Zweden-Nederland in Solna. Op het eerste oog zomaar een oefeninterland om niets. Nou ja, misschien om de eer, want beide landen stonden niet zo lang daarvoor nog tegenover elkaar in de kwartfinale van Euro 2004 in Portugal.

Na een bloedstollende 0-0 liep het toen uit op strafschoppen, die Oranje net iets beter nam. Ibrahimovic was een van de twee Zweden die oog in oog met Edwin van der Sar misten vanaf elf meter. Ik schoot rampzalig. Het was een ramp.

We vlogen uit het toernooi en geloof me: dat is geen leuke herinnering. De ploeg was in twee kampen verdeeld: de Nederlanders stonden aan de kant van Rafael en de buitenlanders aan de mijne. Vandaar dat het vriendschappelijke duel in Solna voor Zlatan en zijn tien strijdmakkers toch iets minder vriendschappelijk aanvoelt dan voor Oranje. We wilden natuurlijk laten zien dat we wel degelijk van Nederland konden winnen.

De hele ploeg was op revanche belust. Ibrahimovic speelt op het randje en er soms ook iets ove





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