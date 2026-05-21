Lotito reageert geïrriteerd op vragen over de toekomst van Sarri

De voorzitter van Lazio reageert geïrriteerd op vragen over de toekomst van Sarri, die openlijk kritiek uitte op het transferbeleid van de club.

Lotito reageerde geïrriteerd op vragen over de toekomst van Sarri , die de afgelopen maanden openlijk kritiek uitte op het transferbeleid van de club. Sarri wordt genoemd als mogelijke opvolger van Antonio Conte bij Napoli en Atalanta zou ook interesse hebben in de ervaren oefenmeester.

Lotito wilde echter weinig van weten en zei dat Sarri een contract bij Lazio heeft en dat het zijn zaak is om hem daarover te vragen. De voorzitter was ook feller voor zijn spelers, die hij beschuldigde van het geven van een eigen doelpunt en het missen van drie enorme kansen in de bekerfinale tegen Inter. Hij stelde dat de spelers niet genoeg lef hebben om wedstrijden te beslissen.

Recent waren fans weggebleven uit het Stadio Olimpico uit protest tegen het beleid van de clubleiding, maar Lotito haalde zijn schouders op en zei dat hij zich richt op de toekomst van de club met plannen voor een nieuw stadion en verdere ontwikkeling van de jeugdopleiding. Hij wil Lazio onafhankelijk en onsterfelijk maken en vindt dat de rest vooral veel gepraat is





