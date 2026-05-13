Lopers en wandelaars quoiestert niet voor verdrietige omstandigheden tijdens Avondvierdaagse langs protesten in Loosdrecht

De Avondvierdaagse in Loosdrecht wijzigt een deel van de route vanwege de demonstraties bij het gemeentehuis aan de Rading. De organisatie wil voorkomen dat kinderen tijdens het wandelevenement vervelende situaties meemaken of worden lastigértve.

Bert Christ, bestuurslid van de Loosdrechtse Avondvierdaagse, laat weten dat de organisatie geen enkel risico wil nemen.

"Honderd procent voorkomen doe je niet, maar we willen niet langs deze hotspot lopen. " Volgens de routeregelaar is daarom in overleg met de wijkagent en de gemeente gekeken hoe de route zo kan worden omgeleid dat eventuele ongeregeldheden worden vermeden. Richard Kamsteeg, die eveneens bestuurslid is, meldt dat er tot dusver geen afmeldingen zijn geweest. Wel kwamen er vanuit een school vragen over de veiligheid.

Daarop heeft de organisatie contact gezocht met de lokale ondernemersvereniging. Die heeft op haar beurt organisaties en partijen die verbonden zijn aan de protesten in Loosdrecht vriendelijk verzocht zich niet te bemoeien met dit kinderfeest. De omleidingen gelden voor de routes van 5 en 10 kilometer op maandag, de 5 kilometer op dinsdag en de 5 kilometer op woensdag. Op de routekaarten waarop een wijziging is doorgevoerd, staat in de titel V2, verwijzend naar versie 2.

Volgens Kamsteeg hoeven deelnemers en bezoekers zich geen zorgen te maken.

"Het zal om en nabij een omweg van maximaal vijftig meter zijn", aldus Kamsteeg. De Avondvierdaagse duurt van maandag 18 mei tot en met donderdag 21 mei. Kamsteeg laat weten dat de eerste 1600 scholieren al zijn ingeschreven. In de loop van komende dagen zullen daar naar verwachting nog individuele lopers en ouders bijkomen die tijdens de routes meelopen





