Lokale partijen in opstand tegen GroenLinks-PvdA om naam 'Pro'

Tientallen lokale partijen met 'Pro' in hun naam vechten GroenLinks-PvdA aan over het gebruik van de naam. Ze overwegen een rechtszaak als de Kiesraad de naam toestaat voor de fusiepartij. De lokale partijen vinden het een aanslag op hun identiteit en jarenlange werk.

Tientallen lokale partijen die de naam ' Pro ' in hun naam voeren, voeren een strijd tegen GroenLinks-PvdA over het gebruik van de naam. Deze partijen dreigen naar de rechter te stappen als de Kiesraad de naam ' Pro ' toestaat voor de nieuwe fusiepartij. Dario Castiglione, die namens vijftig lokale partijen de kar trekt, benadrukt de serieuze zorgen.

Hoewel een aantal van deze partijen er wellicht mee kan leven, zijn er zo'n vijftien tot twintig gemeenten waar de partijen bereid zijn tot het uiterste te gaan. Onder deze partijen bevinden zich onder meer ProVlissingen, ProVeenendaal en PRO Eindhoven. De kern van het probleem is dat de lokale partijen het onbegrijpelijk vinden dat GroenLinks-PvdA voor deze naam heeft gekozen, terwijl zij deze naam al veel langer gebruiken en ermee geassocieerd worden. Ze zien de keuze als een inbreuk op hun identiteit, hun jarenlange inspanningen en herkenbaarheid binnen de gemeenschappen waarin ze actief zijn. De Kiesraad staat op het punt te beslissen of GroenLinks-PvdA zich voor de komende Tweede Kamerverkiezingen als 'Pro' mag registreren. Hoewel de kans groot is dat dit gebeurt, gezien het gebrek aan andere landelijke partijen met dezelfde naam, staan de lokale partijen klaar om in actie te komen. Castiglione geeft aan dat, in het geval van goedkeuring door de Kiesraad, de lokale partijen direct naar de Raad van State zullen stappen om de beslissing aan te vechten. Hij benadrukt dat het verwarrend zal zijn voor kiezers om een landelijke partij met dezelfde naam te zien opereren als lokale partijen die al jaren actief zijn en vaak heel andere politieke doelen nastreven. Of een rechtszaak succesvol zal zijn, is onzeker, maar mocht GroenLinks-PvdA de naam mogen gebruiken, dan rijst de vraag of ze in alle gemeenten met die naam kunnen deelnemen aan verkiezingen. De complexiteit neemt toe wanneer wordt overwogen dat in gemeenten met dezelfde naam het gemeentelijk stembureau zal moeten beslissen welke partij de naam mag gebruiken, waarbij waarschijnlijk de partij met de langste registratie voorrang krijgt.\De problematiek strekt zich verder uit dan alleen de Tweede Kamerverkiezingen. Ook bij de verkiezingen voor provinciale staten in Zeeland kan GroenLinks-PvdA op problemen stuiten. Robert Brunke, die de naam 'ProZeeland' al in 2019 registreerde, acht de kans groot dat GroenLinks-PvdA achter het net vist. Brunke beschouwt de actie van GroenLinks-PvdA als amateuristisch. Hij heeft nog niets van de partij vernomen, en benadrukt dat zijn partij de naam niet zal veranderen, mochten er gesprekken komen. De reactie van de lokale partijen is duidelijk: ze zullen hun naam niet opgeven. De kwestie gaat verder dan alleen juridische procedures; het raakt aan de lokale politieke identiteit en de jarenlange inspanningen van de betrokken partijen. Castiglione, die actief is voor ProVeenendaal, heeft zelf contact opgenomen met het partijbureau van GroenLinks-PvdA en heeft een afspraak staan aan het einde van de maand. Hij is sceptisch over wat er bereikt kan worden, omdat de naam ProVeenendaal onwrikbaar staat voor lokale pragmatische politiek, onafhankelijk van landelijke politieke stromingen. Hij benadrukt dat zijn partij niets te maken heeft met GroenLinks-PvdA en dat het getuigt van arrogantie te verwachten dat zij zomaar zullen buigen. Castiglione merkt op dat diverse lokale GroenLinks-PvdA-afdelingen hun naam al hebben aangepast, bijvoorbeeld in Groningen. Hij vermoedt dat dit op verzoek van de landelijke partij gebeurt en vindt dat flauw. Hij sluit niet uit dat deze kwestie nog een vervolg zal krijgen. De reactie van een woordvoerder van GroenLinks-PvdA is dat de partij de zorgen van de lokale partijen begrijpt en in gesprek wil gaan, in de hoop in goed overleg tot een oplossing te komen. \De situatie legt een aantal interessante aspecten bloot over de relatie tussen landelijke en lokale politiek. De weerstand van de lokale partijen tegen het gebruik van de naam 'Pro' door GroenLinks-PvdA weerspiegelt een groeiende trend van lokale politieke autonomie en de behoefte om een eigen identiteit te behouden. Het toont aan dat lokale partijen hun eigen verhaal willen vertellen en niet willen worden ondergesneeuwd door de landelijke politieke agenda's. De mogelijke juridische strijd en de discussie over de naamgeving onderstrepen het belang van merkbescherming en de complexiteit van het politieke landschap. De lokale partijen zijn bang dat hun jarenlange inspanningen om een reputatie op te bouwen en vertrouwen van de kiezers te winnen, door de landelijke partij teniet gedaan zullen worden. De uitkomst van deze strijd zal invloed hebben op de manier waarop de lokale partijen hun campagne voeren en hoe kiezers hen zullen waarnemen. Het is een interessant voorbeeld van hoe lokale politieke belangen kunnen botsen met landelijke ambities, en hoe het politieke landschap continu in beweging is. De kwestie roept vragen op over de rol van de Kiesraad, de bescherming van merknamen in de politiek, en de balans tussen landelijke en lokale belangen. De komende tijd zal uitwijzen hoe deze situatie zich verder ontwikkelt en welke gevolgen dit zal hebben voor zowel de betrokken partijen als het bredere politieke landschap





