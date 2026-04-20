Lof voor Danny Makkelie: Scheidsrechter bewijst zijn waarde in topwedstrijden

Kenneth Perez prijst de prestaties van Danny Makkelie tijdens grote wedstrijden, ondanks eerdere kritiek in het seizoen. De scheidsrechter bereidt zich voor op het WK 2026.

Kenneth Perez heeft zich in een televisieprogramma lovend uitgelaten over de scheidsrechterlijke prestaties van Danny Makkelie tijdens belangrijke wedstrijden.

Hoewel de oud-voetballer van onder meer Ajax, FC Twente en AZ erkent dat de arbiter gedurende het reguliere seizoen met enige regelmaat steekjes heeft laten vallen, benadrukt hij dat Makkelie op de momenten dat het er echt om gaat, zoals bij de bekerfinale of De Klassieker, wel degelijk het niveau haalt dat van een internationale top-scheidsrechter mag worden verwacht. Perez ziet een duidelijk contrast tussen de alledaagse competitieduels en de wedstrijden met een hoge inzet, waar Makkelie zijn concentratie en scherpte beter op orde lijkt te hebben. Deze visie wordt gedeeld door Willem Vissers, die met een knipoog opmerkt dat de scheidsrechter momenteel toewerkt naar zijn WK-vorm, aangezien hij de enige Nederlandse hoofdscheidsrechter is die is afgevaardigd naar het aanstaande WK 2026 in Noord-Amerika. Hoewel ook Rob Dieperink en Dennis Higler zijn opgeroepen door de FIFA, zullen zij voornamelijk als VAR fungeren. De bekerfinale tussen NEC en AZ markeerde voor Makkelie alweer zijn vierde finale in de KNVB Beker, wat zijn status als een van de meest gerespecteerde arbiters in het Nederlandse voetbal bevestigt. Toch blijft zijn optreden op en rondom het veld de gemoederen bezighouden onder voetballiefhebbers en fans. Op sociale media en diverse platformen zoals VoetbalPrimeur zijn de reacties wisselend. Sommige kijkers uiten hun frustratie over de besluitvorming rondom de VAR, waarbij gesuggereerd wordt dat de communicatie tussen de hoofdscheidsrechter en de videoreferee soms moeizaam verloopt. Anderen wijzen op het feit dat subjectiviteit in het voetbal onvermijdelijk is, waarbij clubs zich soms benadeeld voelen door de media-aandacht of beslissingen van officials. Het debat over de rol van de VAR en de manier waarop Makkelie invulling geeft aan zijn autoriteit op het veld blijft een heikel punt dat de discussies in de voetbalkantine domineert. Naast de serieuze analyses is er ook ruimte voor ludieke acties en onderlinge rivaliteit tussen supportersgroepen. Zo wordt er door fans uit Arnhem gereageerd op de situatie met een knipoog, wat de emotionele betrokkenheid van de supporters illustreert. De discussie ontaardt soms in harde taal op forums, waarbij meningen over clubvoorkeuren en vermeende media-bias de boventoon voeren. Toch zijn er ook fans die oproepen tot nuance en onderlinge vrede, zoals supporters van AZ die benadrukken dat het onderlinge respect tussen de supportersgroepen belangrijker is dan de soms verhitte online discussies. Al met al blijft het functioneren van Danny Makkelie een spiegel van het huidige voetballandschap: een mix van professionele erkenning op mondiaal niveau, de technische complexiteit van VAR-interventies en de ongezouten meningen van een gepassioneerd publiek dat elke beslissing onder een vergrootglas legt





ESPN: Danny Makkelie legde bekerfinale AZ - NEC stil vanwege 'potentiële dreiging'Het was een bijzonder beeld: scheidsrechter Danny Makkelie die tijdens de bekerfinale tussen AZ en NEC bellend langs de zijlijn stond. Minutenlang lag het spel zodoende stil.

Scheidsrechter mishandelt voetbalster in Belgische onderklasse'We hebben hem met drie mensen van haar af moeten trekken', zegt een man die ingreep.

Speelster mishandeld door scheidsrechter in België: 'Mijn broek werd uitgetrokken'In België heeft een mannelijke scheidsrechter een speelster aangevallen. Zo zou hij de speelster meerdere keren in het gezicht hebben geslagen. Tegenover VRT Nieuws spreekt Wendy Mees, het slachtoffer, over de situatie.

