LOE schrijft nummer geïnspireerd door station Naarden-Bussum en persoonlijke herinneringen

Zangeres LOE, eigenlijk Laura de Bruijn, heeft een lied geschreven geïnspireerd door het station Naarden-Bussum, maar niet vanwege de architectuur. In plaats daarvan speelden herinneringen aan haar opa en een goede vriendin een cruciale rol. De single is een voorproef van een komende EP en LOE gaat in oktober op tournee.

Zangeres LOE , wiens echte naam Laura de Bruijn is, heeft het station Naarden-Bussum op unieke muzikale wijze in het zonnetje gezet. Het zijn echter niet het indrukwekkende gebouw, de bekleding of de kroonluchters in de hal die haar motiveerden tot het schrijven van dit nummer.

In een korte videoclip op TikTok is haar te zien liggen op een stationsbankje en rennen door de onderdoorgang van het station, terwijl ze zingt: Van Almere Poort naar Naarden-Bussum en weer terug. De hele nacht zwerf ik rond op stations, de koude lucht. Komt mij halen en vertelt mij al haar lievelingsverhalen en geheimen over afstanden die ze zo graag zou lijmen.

Blijkbaar waren het niet de architectonische hoogstandjes van het station, zoals het recent gerestaureerde achtererf, die haar inspireerden, maar een goede vriendin en herinneringen aan haar opa. Over die vriendin zegt ze: Bij haar kan ik heel goed vertragen en tot rust komen, en onderweg dacht ik: Dit doe ik te weinig. Op dat moment reed ze 's nachts voorbij het station in een leige trein coupé en voelde een plotselinge inspiratie.

Ik kon ook gewoon hardop zingen, want er zat niemand. Het station heeft bovendien een persoonlijke betekenis, omdat haar opa haar altijd kwam ophalen wanneer ze hem op zocht. Stiekem is het dus een speciaal station voor haar. Deze single is een voorproef van een aankomende EP, en in oktober zal LOE op tournee gaan door Nederland





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