Livio-bestuurders hechten geen vertrouwen aan raad van toezicht en ontslagen bestuurder

De medezeggenschapsorganen van zorginstelling Livio hechten geen vertrouwen meer aan de raad van toezicht. Bovendien heeft het management van Livio ook geen toekomst meer gezien met de huidige leden van de raad van toezicht. Verder heeft de raad van toezicht Steven Han bereid te ontslaan als interim bestuurder. Het gehele bestuur ziet een terugdraaiing van het ontslag graag terug.

Een van de grootste zorgorganisaties van Twente verkeert in een bestuurlijke crisis. Beide het management en de medezeggenschapsorganen van zorginstelling Livio hebben het vertrouwen in de raad van toezicht opgezegd.

Reden: een totaal onverwachts ontslag van een van de bestuurders. Het management van Livio heeft gezegd dat de vertrouwensbreuk al kenbaar te hebben gemaakt aan de RvT. In een interne memo geven ook de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad en de artsen vandaag aan dat ze geen toekomst meer zien met de huidige RvT





