Liverpool wint race om Víctor Muñoz, Newcastle United mislukt transfer

Liverpool heeft de race gewonnen om de jonge Spaanse winger Víctor Muñoz van CA Osasuna te halen, ondanks concurrentie van Newcastle United. De transferbedrag bedraagt veertig miljoen euro, inclusief een aanzienlijk bedrag voor Real Madrid.

In de Britse voetbalwereld is er een belangrijke transferontwikkeling. Niet Newcastle United , maar Liverpool heeft de race gewonnen om de Spaanne jonge talent Víctor Muñoz te verwerven.

Volgens de gerespecteerde transfermarktexpert Fabrizio Romano zijn de Roodheuiden erin geslaagd om Newcastle United te voorzien en de deal voor zich te winnen. Momenteel zijn alleen nog de laatste formaliteiten aan de orde voordat de transfer officieel bekendgemaakt kan worden. Muñoz, 22 jaar oud, heeft het afgelopen seizoen bij CA Osasuna uitstekende prestaties geleverd. In zijn eerste en tot nu toe enige seizoen bij de club scoorde hij zeven doelpunten en gaf vijf assists.

Zijn specifieke kwaliteiten, zoals zijn explosieve snelheid, uitstekende dribbels en scherpe afronding, hebben veel interesse van topclubs opgeroepen. Newcastle leek aanvankelijk de meest waarschijnlijke bestemming, maar slaagde er niet in een definitief akkoord te bereiken. Liverpool daarentegen is bereid de volledige ontsnappingsclausule van veertig miljoen euro te betalen, wat de doorslag heeft gegeven. De Engelse club heeft ook al een persoonlijk akkoord bereikt met de speler.

Muñoz zal bij Liverpool een contract tekenen dat zal gelden tot medio 2032, een aanzienlijke verlenging ten opzichte van zijn huidige contract dat bij Osasuna tot medio 2030 loopt. De transfer heeft een interessante financiële dimensie: Muñoz verliet Real Madrid in de zomer van 2025 voor een bescheiden bedrag van vijf miljoen euro. Als gevolg hiervan zal Real Madrid nu de helft van het nieuwe transferbedrag, dus twintig miljoen euro, ontvangen.

Dit is een aanzienlijk rendement voor de Spaanse reus, maar toch een enorme teleurstelling voor Newcastle United. De Magpies zagen in Muñoz de ideale opvolger voor Anthony Gordon, die in de zomer vertrok naar FC Barcelona. Voor Liverpool zal Muñoz de concurrentiestrijd in de aanval aan moeten gaan, met namens zoals Cody Gakpo, Diogo Jota en Darwin Núñez. Muñoz heeft ook al internationale ervaring op zijn naam staan.

In maart van dit jaar maakte hij zijn debuut voor de Spaanse nationale ploeg. Zijn sterke seizoen leverde hem een plaats op in de selectie voor het WK 2026 onder bondscoach Luis de la Fuente. Hij kwam echter niet in actie tijdens het openingsduel tegen Kaapverdië, waar hij vanaf de bank toekeek. Met deze transfer versterkt Liverpool zich opnieuw met een veelbelovend talent die in de komende seizoenen een belangrijke rol kan spelen in hun offensief





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