Liverpool rekent op Isak in cruciale Champions League-clash tegen PSG

Arne Slot kan Alexander Isak inzetten in de kwartfinale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. De Zweedse spits keert terug na een blessure en kan een belangrijke rol spelen in de strijd om de titel.

Arne Slot kan woensdag een beroep doen op Alexander Isak in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain . Het tweeluik is cruciaal voor Liverpool , de grootste Europese titel is namelijk de allerlaatste kans die het team heeft om een prijs te pakken dit seizoen. Isak maakt deel uit van de 21-koppige selectie, een groep met onder andere Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Jeremie Frimpong.

De Zweedse spits heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld in december, destijds door een gebroken kuitbeen. Nu is hij terug, terwijl Liverpool zijn impact meer dan ooit kan gebruiken.\“Hij heeft er bijna een week training opzitten. Hij kan spelen, anders zou ik hem niet meenemen,” vertelt Arne Slot tijdens de persconferentie op dinsdag. “Dit weekend tegen City was dat niet het geval. Dat kan nu wel, maar hij gaat niet starten.” Isak kwam deze zomer voor 145 miljoen euro over, maar heeft zijn stempel nog niet kunnen drukken op Anfield. In zestien wedstrijden vond hij slechts drie keer het net, terwijl hij vorig seizoen in dienst van Newcastle United 27 keer scoorde in 42 wedstrijden. De confrontatie met de verdedigend kampioen van de Champions League begint woensdag om 21:00 uur. Het belang van dit duel kan niet worden onderschat. Liverpool staat onder druk om een prijs te winnen en de terugkeer van Isak, zelfs al is het als wisselspeler, geeft een cruciale boost aan de aanval. De coach, Arne Slot, zal zorgvuldig moeten bepalen wanneer en hoe hij Isak inzet, gezien zijn recente blessureleed en gebrek aan wedstrijdritme. De focus ligt op het behalen van een positief resultaat in de heenwedstrijd, om zo een goede uitgangspositie te creëren voor de return.\Het sentiment rondom de club is voelbaar, met spelers die met plezier terugkeren naar de club en met warme welkom worden ontvangen. Dit benadrukt de hechte band en de positieve sfeer binnen PSV. Verder is de sfeer onder de supporters weergegeven, waarbij sommige supporters klagen over de bestuursstructuur, en vervolgens hier weer fel op reageren. Dit alles draagt bij aan de levendige voetbalcultuur en de passie die leeft binnen de fanschare. De terugkeer van Isak, de cruciale wedstrijd en de bredere sfeer rondom de club creëren een spannende context voor de Champions League-wedstrijd, en de prestaties van Liverpool in deze wedstrijd zullen ongetwijfeld breed worden besproken en geanalyseerd door fans en experts





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liverpool Champions League Alexander Isak Arne Slot Paris Saint-Germain Voetbal Newcastle United

United States Latest News, United States Headlines

